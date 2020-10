Încă un social-democrat demisionează din partid și candidează pe listele PER la parlamentare. Despre cine este vorba

Fostul social-democrat a declarat că invitația pentru a candida din partea PER a fost făcută de foștii săi colegi din PSD Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu.

”M-au cooptat Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu și am fost rugat să fiu coleg cu ei. Îi cunosc de mulți ani, le cunosc capacitatea și umanitatea din ei și am zis da. Am mers la Vâlcea, pentru că la Sibiu era lista făcută și nu am vrut să deranjez. De fapt ei m-au cooptat pe mine, nu eu pe ei. Le-am zis că nu mă duc la Sibiu, că e o echipă făcută și nu vreau să deranjez”, a spus Avram.

Parlamentarul a precizat că a demisionat din partidul al cărui membru era de peste 20 de ani pentru că s-a simțit umilit.

”Am fost umilit din cale afară față de colegii mei, dar sunt chestiuni care nu pot fi făcute publice. Mi-a părut rău ca după mai mult de 20 de ani să fac chestia asta, dar asta e. Am fost un luptător în Partidul Social Democrat, acum nu trebuie să-mi ridic eu rangul, dar am știut să țin totdeauna oamenii lângă mine. Am știut să fiu un social democrat cu sufletul, nu numai cu vorba sau cu interesul de a avea un loc călduț. Era mai aproape de mine decât Galați, Vaslui sau alte zone”, a adăugat senatorul.

Recent, când a aflat că nu va mai afla pe listele PSD pentru parlamentare, Avram a declarat că nu va părăsi partidul. La alegerile programate pe 6 decembrie, Avram va ocupa prima poziție pe lista PER Vâlcea pentru Camera Deputaților, informează realitateaecologista.net

