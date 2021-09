Primarul comunei Siculeni, Szentes Csaba, a declarat că, din informaţiile pe care le are de la fiul victimei, cei doi se aflau la cosit pe un câmp, când, la un moment dat, femeia a fost atacată de urs.



Aceasta a suferit mai multe leziuni şi fost transportată de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Miercurea Ciuc.



Victima de 52 de ani are plăgi muşcate şi zgâriate pe un braţ, fiindu-i atins şi osul şi i-a fost afectată şi regiunea occipitală. Starea sa este stabilă, se află sub investigaţii medicale, va primi îngrijirile necesare şi este posibil să fie externată.



Este al doilea caz de acest gen de vineri, din Harghita, după ce, în cursul dimineţii, un bărbat de 58 de ani, care păzea vitele în zona Valea Rece, din comuna Lunca de Jos, a fost atacat de urs şi a ajuns la SJU Miercurea Ciuc cu mai multe plăgi la nivelul capului şi membrelor superioare şi cu fractură la încheietura mâinii.

Bărbatul a primit îngrijirile necesare, urmând să meargă la secţia de Boli Infecţioase pentru tratamentul specific în cazul rănilor provocate de animale sălbatice, după care va putea merge acasă.