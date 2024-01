Prima avertizare vizează intervalul de valabilitate 24 ianuarie, ora 16 – 26 ianuarie, ora 10.

În această perioadîă ne vom confrunta cu intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei în zonele joase, predominant ninsori la munte.

Începând din după-amiaza zilei de miercuri (24 ianuarie), aria precipitațiilor va fi în extindere treptată și temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte (ploi, lapoviță și ninsori) și mai ales în noaptea de miercuri spre joi (24/25 ianuarie) pe alocuri depuneri de polei.

În zona montană vor predomina ninsorile (izolat, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp) și se va depune strat nou de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări la munte, unde rafalele vor depăși 60...80 km/h, iar pe parcursul zilei de joi (25 ianuarie), local și în Oltenia, Transilvania și Moldova, cu viteze în general de 45...55 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai prezente până la sfârșitul săptămânii, în cea mai mare parte a țării, avertizează meteorologii.

Cod Galben de viscol în perioada 24 ianuarie, ora 18 – 26 ianuarie, ora 10

Zone afectate: La munte, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu rafale de 80...100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă.

Cod Galben de ceață valabil de la : 24-01-2024 ora 9:20 până la : 24-01-2024 ora 12:00



In zona : Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Botești, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Stănița, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Bira, Poienari;

Județul Iaşi: Pașcani, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Oțeleni, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

Cod Galben de ceață valabil de la : 24-01-2024 ora 9:00 până la : 24-01-2024 ora 12:00

In zona : Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Săpata, Râca;

Județul Teleorman ;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Cod Galben de ceață valabil de la : 24-01-2024 ora 9:00 până la : 24-01-2024 ora 12:00

In zona : Județul Olt ; Județul Dolj ;

Zona joasă a județului Vâlcea , respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Cod Galben de ceață valabil de la : 24-01-2024 ora 9:00 până la : 24-01-2024 ora 12:00

In zona : Județul Constanta

Județul Tulcea: Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc, Pardina;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului

