Horoscopul zilei, vineri 22 septembrie 2023. Ceea ce începe ca o zi potential confuza nu ar trebui sa se încheie în acelasi fel. Luna în aventurosul Sagetator începe cu un conflict cu misticul Neptun din Pesti si Soarele din Fecioara, ceea ce ar putea face dificila determinarea modului în care sa procedam cu orice urma de productivitate. Ar trebui sa fim capabili sa ne organizam dupa ce Luna intra în Capricorn, aducand cu ea un sentiment de scop. Un sextil al Lunii cu Saturn ne va ajuta sa profitam la maximum de ceea ce avem la dispozitie.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi, cooperarea cu altii va fi provocatoare. Este in principal vorba despre putere. Ceea ce tu vrei este control asupra timpului si proiectelor tale, dar asta nu se va intampla astazi. O opinie utila tie este sa incerci sa muncesti de unul singur cat mai mult. Pana la urma, angoasele tale pot starni unele furtuni la locul de munca, deci lumea nu va dori sa fie oricum in preajma ta si este in regula asa pentru azi. La un nivel mai profund, azi chiar iti poti chestiona si alegerile de job.

Horoscopul zilei TAUR

Subiectul principal implica puterea. Cata putere ai in relatia ta sau in proiectul creativ la care muncesti ? Un sentiment de lipsa de putere poate activa nevoia de control, indiferent ce situatie poate aparea azi. desigur ca un asemenea comportament nu te va ajuta sa obtii rezultatul dorit. Daca spatele tau se afla la zid, nu actiona impulsiv ci mai degraba intelege profund care iti sunt motivatiile, dorintele si fricile.

Horoscop azi GEMENI

Energii cosmice intense iti pot agita o relatie. Este cu atat mai intens daca deja exista o problema in relatie. Universul scoate la iveala sentimente ascunse sau suprimate ca sa iti dea oportunitatea sa vezi si infrunti ce te deranjeaza. Provocarea este sa fii conectat cu sensibilitatea ta daca ai nevoie sa te confrunti cu cineva la care tii. Daca esti singur, pot iesi la lumina sentimente puternice despre faptul ca esti pe cont propriu.

Horoscop zilnic RAC

Daca doresti sa captezi atentia altei persoane, atunci ai putea pune problema unui ultimatum. Insa este bine sa fii prudent. Este real ca unele subiecte chiar impun nevoia unei discutii, deci sa incurajezi asta poate fi un bun pas pentru rezolvarea unei dileme. Este mai bine sa te gandesti de mai multe ori ceea ce ai de gand sa spui, in loc doar sa te arunci cu capul in fata si cine stie ce sa iasa.

Horoscopul zilei LEU

Daca esti dornic si nerabdator sa explorezi o oportunitate, sunt anumite aspecte pe care ar putea fi nevoie sa le depasesti. Orice iti blocheaza progresul poate fi cauzat de amintiri captive in mintea subconstienta care te-au tinut subtil pe loc. Chiar si asa, optiuni pline de entuziasm te pot astepta dupa ce iei decizia sa lucrezi asupra acestor aspecte si sa lasi trecutul in urma.

Horoscop azi FECIOARA

O activitate care are un impact puternic asupra ta, poate ca a inceput ca o samanta a unei idei acum cateva saptamani. Fie ca este un proiect creativ sau un nou hobby, acum ii poti realiza potentialul si sa vrei sa te comiti si mai mult. Venus este insa retrograd, deci nu te grabi prea mult pentru ca si alte oportunitati similare pot aparea in saptamanile urmatoare.

Horoscop zilnic BALANTA

Nu este mereu posibil sa conduci tu si tot ce poti face uneori este sa speri ca cei care iau deciziile stiu ce fac. Influentele curente astrale pot genera o vreme de schimbari rapide de idei, credinte sau aliante. Si din acest motiv, poti avea oportunitatea sa iti dezvolti flexibilitatea in timp ce ramai si autentic fata de tine insuti, chiar daca asta inseamna o balanta foarte delicata.

Horoscopul zilei SCORPION

Oricat de mult ti-ar placea sa fugi de responsabilitati cheie si datorii, exista un pret de platit daca o faci. In acelasi timp, daca te implici in alte activitati care iti sunt mai pe plac, ele pot genera alte viitoare responsabilitati, scrie Sfatul Parintilor. Cu Marte in sectorul tau de stil de viata, poate ca este momentul sa analizezi clar ce este cel mai convenabil pentru tine, ce doresti sa faci, in ce sa te implici dar care sa iti aduca si cele mai multe bucurii ale inimii.

Horoscop azi SAGETATOR

Daca esti o persoana careia ii place provocarea, atunci zilele urmatoare iti pot oferi exact asta. Totusi, daca preferi o existenta mai linistita, te va ajuta sa clarifici si sa inchizi niste subiecte taioase. Cu Soarele in Fecioara si fata in fata cu radicalul Pluto, poate ca ai nevoie sa iti afirmi vocea si sa spui ceva clar ca sa eviti un subiect ciudat sau delicat sa scape de sub control.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Nu ai nevoie sa spui nimanui cum ai ajuns la o anumita concluzie. Totusi, daca asta implica o relatie sau banii, atunci este totul la mana instinctelor tale. Cineva iti poate face multe promisiuni, dar daca tu simti ca nu intentioneaza sa le si urmeze, atunci probabil ca ai dreptate si ar fi cazul sa iti retragi si tu implicarea. Mergi inainte doar cu ce se simte intuitiv ca fiind bine pentru tine.

Horoscopul zilei VARSATOR

Daca tii distanta de cineva cu care ai avut diferite neintelegeri, ai putea pierde sansa sa descoperi de ce. Uneori neintelegerile apar pentru ca sunt conflicte de valori. Dar in acest caz, ar putea fi ca tu simti adanc ca ai ceva de invatat din aceste situatii. Daca abordezi persoana si incepi o conversatie, legatura poate creste frumos si special in timp. Poate ca aveti ceva de invatat unii de la altii.

Horoscop azi PESTI

Poate fi timpul sa iei o decizie si inca una care ar putea avea chiar o influenta importanta pe drumul tau viitor. Te-ar putea ajuta sa discuti cu cineva ce iti poate oferi o ghidare. Singurul lucru ce te poate opri este mandria, mai ales ca poti crede ca ai deja toate raspunsurile. Niciunul din noi insa nu este chiar atoatestiutor. Discutand aceste aspecte, te vei simti mult mai increzator dar si conectat.

