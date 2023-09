Horoscopul zilei ne mai spune că Luna in Capricorn va forma mai multe unghiuri puternice si o pereche de trigoane consecutive cu Mercur si Jupiter, crescandu-ne increderea, apoi o ultima cuadratura cu Marte, ne indeamna la actiune si deliberare.

Horoscop zilnic BERBEC

Foloseste-ti creativitatea azi ca sa faci ca lucrurile sa se intample. Tine minte ca a fi creativ nu inseamna mereu sa dai forma unui produs finit. Foloseste aceasta stare care se manifesta prin moduri noi, inovative de a aborda o sarcina, un proiect sau o problema. Ai incredere in abilitatea ta de a descoperi aceste posibilitati. Esti o persoana inteligenta si creativa. Combina cele doua aspecte ca sa iti faci un instrument imbatabil ca sa gasesti solutii la aproape orice ai nevoie.

Horoscopul zilei TAUR

Gaseste moduri noi de a-ti expanda orizonturile, draga Taur. Internetul are o cantitate infinita de informatie de explorat iar comunitatea ta sau orasul tau este plin de cursuri din care sa alegi, de la hobby pana la dezvoltare personala sau extinderea culturii. Ia gandeste-te ce ti-ar placea sa inveti nou. Poate o noua abilitate pentru jobul tau sau o clasa de mici mestesuguri care iti arata cum sunt facute lucrurile ? Sau de make up ? Sau de bucatareala ? Orice ti-ar trezi imaginatia, cauta si afla mai multe.

Horoscop azi GEMENI

Iesi afara din tot ce rutina, draga Gemeni. Fa asta cat mai des ca sa iti extinzi cunostintele si sa iti expandezi orizonturile. Aspectele planetare iti favorizeaza aceasta atitudine. Daca mergi intr-un ritm diferit vei avea de castigat mult mai mult decat iti imaginezi. Incearca ceva ce nu ai mai facut. Du-te undeva nou. Schimba-ti pozitia biroului ca sa capeti o noua perspectiva. Vezi ce poti descoperi nou despre tine si despre lume.

Horoscop zilnic RAC

Esti satisfacut cu actuala ta cariera, draga Rac? Daca nu, incepe prin a face un plan. Sunt anumiti pasi specifici pe care ii poti urma ca sa profiti din plin de oportunitatile disponibile. Uita-te mai mult pe siteurile despre cariere sau cere sfatul unui consultant in domeniul carierelor. Nu te multumi cu putin cand stii bine ca meriti mai mult. Vezi ce poti gasi si mergi spre un viitor care sa te implineasca mai mult.

Horoscopul zilei LEU

Nu te teme de provocarile ce sunt in fata ta, draga Leu. Chiar daca tu crezi ca nu te pricepi bine la uele dintre ele, sa stii ca ai mai multa adaptabilitate decat realizezi. Fara schimbare, viata ar fi plictisitoare si rutinata. Nu ar trece mult si ai fi lipsit de satisfactie si plictisit cu aceeasi vechitura. Incearca sa privesti schimbarea drept o aventura si o poarta spre o viata cu mai multa implinire. Ai incredere in versatilitatea ta.

Horoscop azi FECIOARA

Fa-ti din visele tale un instrument prin care sa aduni inspiratie, Racule. In trecut, unii conducatori credeau ca visele lor contin inspiratii si constientizari puternice si angajau oameni ca sa le interpretezer. Fie ca tu crezi in vise ca fiind momente in care primesti mesaje divine sau crezi ca sunt doar unde cerebrale aleatorii, oricum ai mult de castigat de pe urma lor. Visele repetitive contin semnificatie. Ele pot indica despre ceva ce necesita atentia ta. Gandeste-te sa explorezi aceasta zona.

Horoscop zilnic BALANTA

Urmeaza-ti instinctele, draga Balanta, azi. Chiar daca ai tendinta sa asculti mai mult de ratiune, pune asta deoparte azi. In timp ce urechile tale aud cuvinte, intuitia ta poate auzi ce este intre cuvinte si nerostit, oferindu-ti o imagine de ansamblu mai mare decat s-a prezentat. Daca totul suna bine dar se simte mai putin bine, ar fi bine sa asculti de ceea ce simti. Actioneaza cu grija, consideratie si precautie.

Horoscopul zilei SCORPION

Hraneste-ti mintea cu ceva cunostinte proaspete azi, draga Scorpion. Viziteaza o librarie sau citeste informatii interesante de pe internet. Daca ai mai mult timp, mergi la o biblioteca sau afla detalii despre unele cursuri care pot fi perfecte pentru tine. Exista informatii noi ce asteapta sa fie absorbite de tine oriunde te-ai uita, cu conditia sa fii deschis(a) spre aceasta directie. Oamenii sunt, de regula, cea mai buna resursa. Cere cuiva sa iti explice ceva daca este ceea ce ai nevoie.

Horoscop azi SAGETATOR

Incearca sa privesti cosmarurile drept moduri sigure de a-ti intelege trairile pe care nu le-ai aprofundat din intamplarile de peste zi, draga Sagetator. Nimanui nu ii place sa le experimenteze si preferam sa le uitam cand ne trezim, dar cel mai bun mod ca ele sa nu revina este sa le intelegem, scrie Sfatul Parintilor. Ce te infricoseaza ? De ce te simti in nesiguranta ? Ia in calcul aceste intrebari si cauta raspunsurile. Frica, durerea si anxietatea sunt cele mai comune ingrediente pentru un cosmar care iti face pielea de gaina.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Iti traiesti propriile vise, draga Capricorn? Inca esti in contact cu ceea ce vrea inima ta ? Energia din aspectele planetare ale zilei poate oferi putere si incurajare pentru aceasta zona a vietii tale. Simte oportunitatea ca sa fii in contact cu ceea ce iti doresti mai mult si mai mult. Intreaba-te ce ai vrea sa spuna oamenii despre tine cand nu vei mai fi. Revino pe drumul care te duce spre o viata implinita, facand pasi concreti spre dorintele tale.

Horoscopul zilei VARSATOR

Verifica azi cum ai putea avansa in cariera sau in zona ta educationala, draga Varsator. Energia astrelor azi iti favorizeaza expansiunea si cresterea. Cand a fost ultima data cand ai invatat o abilitate noua ? Nu trebuie sa fie neaparat legata de profesia ta. Daca aranjamentul florilor, scufundatul sau masajul terapeutic sunt idei noi pentru tine dar cu care rezonezi, mergi si citeste mai multe. Desigur, fiecare isi stie atractiile. Insa nu te opri niciodata din a cauta noi moduri de a-ti extinde cunoasterea.

Horoscop azi PESTI

Recunosti faptul ca intuitia ta este o valoare pretioasa pe care o ai, draga Pesti? Unii oameni recunosc asta, altii nu. Unii oameni o folosesc, altii nu prea. Tu din care categorie faci parte ? Este mai usor sa ai incredere in concret si palpabil, in realitatea bazata pe fapte pe care cele cinci simturi le confirma, decat in ceea ce nu poti vedea sau atinge. Si totusi…intuitia ta iti poate servi mult mai mult decat realizezi. Acea stare pe care o simti clar in stomac si care iti transmite un DA sau un NU ferm te poate ghida spre prudenta sau te poate alerta in fata unui pericol. Pune mai mare incredere in ceea ce simti si vei vedea efectul in rezultate concrete.

