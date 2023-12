Luna se află în Vărsător, începând ziua cu o cuadratură către Venus, ceea ce poate intensifica și mai mult acele sentimente și pasiuni.

Cu toate acestea, sextilul lunar cu Marte oferă o oportunitate de a folosi această energie în mod constructiv și pozitiv.

În ciuda provocărilor, daramarea barierelor și explorarea necunoscutului devin atractive, deoarece Luna formează o cuadratură cu Uranus.

Totuși, motivele noastre pot părea complicate și confuze, deoarece Soarele formează și el o cuadratură cu Neptun, așa că este important să nu ne așteptăm la certitudini într-un astfel de moment.

Horoscop zilnic BERBEC

La munca dar si la distractie, azi iti place sa fii alaturi de grupul tau. Doar sa fii atent sa nu faci compromis asupra valorilor tale calauzitoare doar ca sa corespunzi si sa apartii de grup. Aceasta este calea prostilor, iar tu nu esti asa. Nu e o zi buna sa imprumuti obiecte sau bani, se pare ca nu iesi invingator din asemenea scenariu.

Horoscopul zilei TAUR

Atunci cand iti cresti cunoasterea iti cresti sansele de a te expanda uman si profesional in viitor. Da un strat de stralucire proiectelor tale curente pana la perfectiune inainte sa te implici in altele noi. Si nute astepta la altii sa iti fie salvatori. Nu este in obligatia nimanui sa o faca, ci doar in a ta sa ai grija de calea ta.

Horoscop azi GEMENI

Astazi poti fi in situatia de a-ti testa limitele cunoasterii si puterii si astfel vei arata de ce esti in stare. Insa deocamdata nu exagera, nu te arunca in confruntari, indiferent cu cine te simti compatibil sa o faci. Doar pentru ca tu esti in stare nu inseamna ca si altii sunt. Doar pentru ca tu poti face anumite lucruri nu inseamna ca si altii pot. Nu impinge, nu forta, da oamenilor timp si spatiu pentru propriul lor ritm.

Horoscop zilnic RAC

Cele mai apropiate relatii ale tale pot juca un rol cheie in destinul tau azi. Fii atent si constient cum ii tratezi pe acesti oameni, in special pe cei generosi care traiesc pentru a darui, pentru a-ti darui tie. Este tentant sa profiti de pe urma lor, chiar si inconstient, dar nu fii lacom. Poti avea nevoie de ei mult mai mult decat crezi pe termen lung.

Horoscopul zilei LEU

Unii oameni sunt in stare sa faca orice ca sa iti fie de folos, sa isi lase propriile lor treburi sau sa iasa din zona lor de confort ca sa te ajute. Fii recunoscator si demonstreaza ca meriti asta. Da ochii roata in realitatea ta, cineva este acolo pentru tine si o face cu un anumit motiv. Ai uitat sa spui multumesc pentru un ajutor crucial pe care ti l-a dat recent ?

Horoscop azi FECIOARA

Sunt multe de invatat despre oamenii apropiati tie si cum iti influenteaza viata. Unele lectii de viata iti incep azi, o data cu noile tranzite astrale, deci pregateste-te sa iti iei aliati oameni dragi alaturi de care sa te simti protejat, iubit asa cum te faceau parintii sa te simti in copilarie. Totul va incepe bland si totul are drept scop sa fii pe calea cea dreapta.

Horoscop zilnic BALANTA

Tu esti insasi petrecerea, deci tu aduci distractia cu tine oriunde apari. Cu toate acestea, trebuie sa domolesti putin ritmul acesta pana cand iti pui treburile profesionale la punct. Exista destui oameni in jur care te vor ajuta cu multa placere pentru orice. Tot ei vor fi alaturi de tine dupa ce va faceti treaba pentru o iesire, o cina, o bautura si tu te infuria pe ei daca sar calul putin.

Horoscopul zilei SCORPION

Priveste in jur pentru o potentiala oportunitate de a-ti utiliza cunoasterea si de a-ti demonstra abilitatile. In zilele si saptamanile ce vin, acestea vor fi din ce in ce mai multe deci nu lasa niciun om trist sa iti trimita ploaie la parada. Esti pe drumul bun, ai incredere in tine mai intai.

Horoscop azi SAGETATOR

Intotdeauna platesti un pret ca sa stii ce stii, ca sa intelegi ce intelegi, ca sa fii unde esti acum. Puterea ta consta in faptul ca poti alege constient. Poate ca pari insistent pentru unii dar nu e nimic gresit sa vrei ceea ce stii si simti ca este bine pentru tine. Cu toate acestea, o discutie de la minte la minte si de la suflet la suflet cu unele persoane importante pentru tine poate fi benefica, ca o reasigurare pentru tine, mai ales daca invidiosii si dusmanii doresc sa te puna la pamant.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Cuvintele tale au putere uluitoare, deci este crucial sa fii constient ce vrei sa spui. A vorbi fara sa te gandesti la consecinte iti poate face mult rau, cu Mercur planeta comunicarii prezenta de ieri in zodia ta pana in decembrie. Si apropos de vorbit, fii atent sa nu pierzi timpul in discutii gen flecareli cu cei ce au chef de asa ceva. Cu cat petreci mai mult timp cu ei, cu atat mai putin vei castiga bani.

Horoscopul zilei VARSATOR

Actiunile sunt cele ce vorbesc pentru tine, nu cuvintele tale. Cu toate acestea, tot trebuie sa fii constient cu privire la ce rostesti, in special daca vorbele tale cresc sperante si creaza false asteptari. Intre timp, fii atent si ce ti se spune, scrie SfatulParintilor. Nu “cumpara” orice promisiune sau minciuna pe care o auzi azi si in urmatoarele zile. Tu poti simti in inima ta ce e adevar pentru tine si ce nu.

Horoscop azi PESTI

Credinta oarba iti poate da sustinerea emotionala si cresterea de energie de care ai nevoie, insa pentru deciziile pragmatice de luat bazeaza-te si pe mintea ta. Cu putin efort din partea ta, poti sti foarte clar ce ai de facut si poti accesa informatiile necesare. Daca lucrurile te secatuiesc prea mult emotional, aminteste-ti ca oricand ai la indemana un umar pe care sa te eliberezi cu un plans sanatos.

