In timp ce sensibila Luna in Rac se afla intr-un aspect tensionat cu vindecatorul Chiron, sentimentele ranite ar putea transforma rapid invinovatirea. Totusi, sextilul Lunii cu Uranus cel inovator ofera posibilitati de imbunatatire – daca suntem dispusi sa le cautam.

Horoscop zilnic BERBEC

Stii ca urmeaza o perioada ocupata la munca si esti probabil implicat in unele proiecte de munca ce stagneaza si sunt in derulare. Este de preferat sa nu te complaci in aceasta stare. Stai cu ochii pe tot ce se intampla in jurul tau si la concurenta. Colegii si familia te sustin.

Horoscopul zilei TAUR

Desi iti propui sa fii eficient si organizat, tot emotiile sunt cele care iti dau neclaritate. Daca esti o persoana grijulie si calculata, vei descoperi bucuria emotiilor si caldura ce le insoteste. Iti vei face timp sa simti lucrurile in loc sa le gandesti iar aceasta schimbare de comportament va cauza amuzament sau ingrijorare celor din jur.

Horoscop azi GEMENI

Te poti gandi astazi mai mult despre ce ai fi putut realiza in loc de ce ai realizat deja, iar asta se prea poate din cauza a trei planete retrograde in sectorul obiectivelor si carierei. Pe durata zilei, Luna creeaza o legatura cu inovatorul Uranus, fapt care iti poate da anumite intelegere despre cum vechi succese iti pot alimenta un viitor mai sigur prin contributia lor.

Horoscop zilnic RAC

Acum ai sansa sa iti construiesti credinte noi, pentru ca iti apar oportunitati noi si relatii interesante ca rezultat al explorarii unor noi idei. Energiile din zona pentru expansiunea ta te pot impinge sa actionezi iar daca iti asumi acest lucru, experientele pe care le vei castiga pot fi pline de satisfactie.

Horoscopul zilei LEU

Iti poti surprinde atentia prinsa in situatii care iti solicita sa te schimbi si sa te incurajeze sa gestionezi orice care ti-a stat pana acum in calea progresului. Asta poate fi despre un proces in sine pentru ca simti realmente ca trebuie sa gestionezi situatii care te apasa. Indiferent cum par aceste situatii, mult din ce pare dificil poate fi simplificat usor dandu-i drumul prin detasare sau renuntare.

Horoscop azi FECIOARA

Asteptarile pe care altii le au asupra ta pot fi coplesitoare uneori si daca esti in aceasta situatie, este indiciul ca este timpul sa faci ceva in acest sens. Daca ramai tacut, nimic nu se va schimba si lucrurile se pot intensifica mai mult. Oricum, vei vedea ca conectandu-te cu altii care sunt la fel ca tine iti va deschide ochii si te vei simti inspirat sa fii mai puternic.

Horoscop zilnic BALANTA

Poate esti frustrat de lungimea listei de lucruri de facut. Mai mult, nici nu ai tot timpul din lume sa o finalizezi si te intrebi cum te poti descurca cu totul. Acum ai sansa sa prioritizezi sarcinile, scrie Sfatul Parintilor. Fii ferm in ceea ce ii priveste pe altii care tind sa iti consume timpul, pentru ca ai multe de realizat si e nevoie de eficienta.

Horoscopul zilei SCORPION

Daca te simti cumva blocat cu privire la cum sa iti manifesti abilitatile, talentele sau sentimentele, nu da inapoi ci accepta acest moment. Poate ca ai ajuns la granita zonei tale de confort si totusi mai ai de petrecut ceva timp aici. Cosmosul iti sugereaza ca pasii pe care ii faci sa fie mici si siguri, prudenti si calculati.

Horoscop azi SAGETATOR

Indiferent de subiectele cu care ai de-a face, focusul puternic din sectorul tau domestic sugereaza ca acest aspect al vietii iti este mult in minte acum. Posibil sa ai multe pe tol legat de situatii de familie si uneori ti se pare ca tu esti cel ce duce toata raspunderea. Nu da inapoi din a delega sarcini si a-i implica si pe altii sa rezolve lucrurile.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Mintea iti poate fi o sursa de inspiratie sau poate fi acea voce din cap care te critica la fiecare pas, tu alegi. Cu un puternic accent pe acest sector, ai putea simti ca totul ar fi perfect in lumea ta daca gandurile ti-ar disparea si ti-ar permite o pace mai mare. Asta cu siguranta nu are cum sa se intample, dar daca te detasezi de ganduri vei obtine un rezultat similar.

Horoscopul zilei VARSATOR

Astazi ar parea ca felul tau de a fi liber si fara griji este in capcana prins, pentru ca esti preocupat poate de alte lucruri ce nu prea lasa loc de relaxare. Unele din subiectele pe care le ai de infruntat au legatura cu aspecte de respect de sine, iar a crede in tine poate fi o provocare acum. Urmeaza-ti afinitatea naturala spre un proiect si spre rezultatele sale si asta te va imputernici.

Horoscop azi PESTI

Ai putea simti ca este de datoria ta sa gestionezi totul ce vine in calea ta, dar daca gandesti asa ai putea sa te intrebi de ce te-ai lasat asa implicat. Fortele cosmice iti sugereaza ca nu trebuie sa faci nimic de unul singur. Ai putea sa te duci in exterior si sa ceri ajutor, chiar daca este ceva ce nu iti place sa faci. Prietenii tai se pot dovedi foarte sustinatori.

