Cu toate acestea, Luna va continua sa formeze un sextil cu Venus, asa ca nu ar trebui sa ne simtim prea coplesiti, inainte de a forma un trigon cu Uranus, permitandu-ne sa gasim modalitati neobisnuite de a directiona energia zilei catre ceva mai favorabil. O scanteie de ingeniozitate va fi cheia!

Horoscop zilnic BERBEC

Cititul iti poate lua destul de mult tim astazi. Carti despre psihologie sau poate despre stiinte oculte te intereseaza, mai ales ca azi mintea iti functioneaza brici. Poate ca nu ai chef sa discuti asa de multe despre ce descoperi, ce va veni in viata ta, despre ce iti place, dar este in regula si asa. Ai nevoie ca mai intai sa simti tu ceva si sa ai claritate inainte de a vorbi despre asta cu oricine.

Horoscopul zilei TAUR

Azi te-ai putea simti ca si cum scoti la plimbare un catel puiandru care nu doreste sa stea locului nicio clipa. Puiul este curios si uneori chiar nesabuit pentru ca nu stie despre pericolele aduse de masini sau de o miscare subita. Tu ai o mare responsabilitate sa il inveti pe acest catel unele lectii, timp in care sa ii dai si o anumita libertate sa se duca sa exploreze lumea. Castiga respectul altora din viata ta cu care esti in asemenea situatii, combinand disciplina cu distractia.

Horoscop azi GEMENI

Azi te pot captiva oamenii si culturile indepartate. Un prieten te poate introduce unuia sau mai multor oameni noi cu care sa discuti ore in sir. Atentia iti este prinsa de subiecte variate care sa te faca sa cauti noi informatii in carti si pe net in zilele viitoare. Mintea ta este in general rapida, dar azi este si insetata de nou si sprintena foc. Poate esti de acord sa dai mai departe pe scris ceva din ce ai descoperit si care poate inspira si alti oameni, macar un mesaj in social media cu o idee noua. Succes !

Horoscop zilnic RAC

Lumea este cu adevarat mica, cel putin sunt zile in care asa pare. Astazi ai putea sa vezi pe pielea ta ca este adevarat in viata ta personala. Universul poate aranja sa te intalnesti cu cineva cu totul si cu totul intamplator pe care il/o vezi foarte rar. Poate fi o ruda, un vechi coleg de scoala sau un client indepartat. Coincidente ca acestea iti aduc ocazia speciala sa te conectezi cu cineva cu care iti prinde bine sa fii acum in legatura, deci foloseste acest timp agreabil si de folos. Cine stie ce informatie sau pont ajunge la tine astfel ?

Horoscopul zilei LEU

Cel mai fierbinte lucru din viata ta acum nu este starea vremii si nici vreun interes amoros. Nu, este toata acea bataie a inimii generata de idei proaspete si geniale ce iti bubuie in cap. Deci, ia hartie, pixuri, creioane sau pregateste-te sa te inregistrezi – orice te incurajeaza sa iti scoti ideile la lumina. Cantece, poezii, povesti, chiar si liste banale cu lucruri de facut, toate sunt forme valide de a te exprima acum. Cea mai mare provocare a zilei este sa descoperi si sa scoti din adancimi ce este acolo adanc si valoros.

Horoscop azi FECIOARA

Tema zilei de azi poate sa fie una de interactiune de grup pentru tine. Uneori nu ai suficienta incredere in tine in intalniri sau medii ca de conferinte. Tinzi sa fii mereu cam sensibil si aceasta stare de timiditate te tine departe de a te exprima. Dar astazi ai putea sa vezi ca opinia ta aduce o contributie semnificativa. Incearca sa vorbesti ceea ce gandesti si sa iti impartasesti un punct de vedere intr-un grup. Este garantat ca, in caz ca faci asa, vei fi cu adevarat multumit de rezultat !

Horoscop zilnic BALANTA

Astazi este o zi buna pentru tine ca pur si simplu sa faci ca lucrurile sa se intample in maruntisurile curente, scrie SfatulParintilor. Ai grija de acele sarcini enervante pe care le ai si poate le amani. Acum ai marea ocazie sa realizezi chiar multe dintre ele si rapid. Oamenii sunt mai putin preocupati de barfe si lucruri frivole si exista o energie in care sunt orientat spre planuri de viitor. Contribuie si tu la acest trend si fii serios pentru ceea ce ai de facut.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi te-ai putea simti ca si cum esti in mare graba si nici nu stii de ce. Unele evenimente te pot surprinde cu viteza lor subita. Pot fi si unele contradictii in aer. Intr-un minut o intelegere pare a se indrepta intr-o directie, ca in clipa urmatoare sa isi schimbe directia. Tine-ti capul sus si focusat pe ce se intampla si fii pregatit pentru orice sens de mers in viitor. Important este insa sa stii ca oricare ar fi drumul pe care Universul te sustine, este unul bun pentru tine !

Horoscop azi SAGETATOR

Astazi este o zi a contrastelor pentru tine. Mananci ciocolata dimineata si dupa amiaza iesi la jogging. Te trezesti tarziu dimineata si te culci devreme seara. Este si o zi de impamantare. Petrece mai mult timp acasa si vorbeste mai mult cu cei ce conteaza pentru tine. fa curat pe biroul de acasa sau organizeaza-ti biblioteca, trecand prin carti care au ceva sa iti transmita. Ai grija cu drag de animalul de companie. Iti prinde bine acest tip de zi, stii bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Procesele tale mentale pot da peste un inconventient daca descoperi ca sunt unele reguli pe care ar trebui sa le urmezi si care iti ingradesc dulcea libertate. Uneori simti ca esti deasupra acestor reguli, ca iti poti stabili tu propriile morale si ca astfel totul va fi bine. Din pacate totusi, trebuie sa accepti ca unele reguli trebuie respectate. Nu te supara din acest motiv, doar respecta aceasta normalitate.

Horoscopul zilei VARSATOR

Egoul tau o poate lua razna astazi un pic. Poti primi mult feedback pozitiv de la oameni si sa te simti brusc regele sau regina lumii. Este ok sa te simti bine despre tine si sa iti asumi cu mandrie realizarile, este chiar sanatos sa gandesti cu pretuire de sine. Tine minte totusi ca nu esti perfect si ca toti suntem egali la urma urmei. Este in regula sa primesti aplauzele. Doar retine sa imparti lauda cu altii care au si ei calitati deosebite si care poate chiar au contribuit la succesul tau.

Horoscop azi PESTI

Cu cat poti aplica mai usor sfaturile pe care le dai altora pentru aspectele din viata ta, cu atat mai bine vei fi. Nimeni nu va urma un lider care nu se ridica la nivelul propriilor sale standarde. Daca ai de gand sa oferi ghidare altora, asigura-te ca poti functiona si tu dupa ea si mai ales ca esti dispus sa primesti feedback de la altii referitor la eficacitatea sa.

