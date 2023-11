Pe de altă parte, Venus, planeta iubirii și a idealismului, îl provoacă și pe Uranus, aducând un plus de originalitate și neașteptat în ceea ce ne-am fi așteptat să fie o zi obișnuită.

Pe măsură ce Luna se deplasează în zodia cerebrală a Gemenilor, se opune energicului Marte. Acest aspect astral poate provoca destabilizarea credințelor noastre și poate zgudui fundamentul în care ne-am bazat încrederea. Este posibil ca ideile noastre să fie contestate, iar convingerile pe care le-am avut anterior să fie puse sub semnul îndoielii. Este important să fim deschiși la noi perspective și să fim pregătiți să reevaluăm și să adaptăm modul în care percepem lumea din jurul nostru. Această opoziție astrală ne invită să fim mai flexibili și să ne adaptăm la schimbările imprevizibile care pot apărea în această zi.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi e o zi in care te vor preocupa si domina problemele profesionale. Au aparut tot felul de situatii ce necesita atentia ta urgenta pentru solutii. Daca te simti nesigur acum, iti va fi dificil sa ai incredere in alegerile facute. Este mai bine, asadar, sa lasi deoparte azi decizii majore si sa te focusezi pe cele de importanta mai mica. Asta te ajuta sa nu faci greseli greu de corectat in viitor.

Horoscopul zilei TAUR

Optimismul si pozitivitatea iti marcheaza ziua. Esti gata sa te implici in orice iti aduce bucurie, sa calatoresti, sa iesi, sa te bucuri de momente minunate cu prietenii sau familia. Pot aparea unele probleme de comunicare de-a lungul zilei dar nimic de ingrijorat. Daca nu gasesti cuvintele potrivite, tine-ti vorbele pentru tine. Asta e mai preferabil decat sa intri in conflicte.

Horoscop azi GEMENI

Inca te incearca sentimentul de a dori sa te ascunzi sub asternut. Ti se pare ca nimeni nu iti tine spatele. Daca simti ca traversezi o perioada dificila, cel mai bine este sa iti fii propria companie agreabila si evita oameni si situatii care te pot irita.

Horoscop zilnic RAC

Ai tot avut de rezolvat probleme si te simti obosit. Drept rezultat, ai tendinta sa arunci vina pe cei dragi pentru tot ce nu iti convine. Ai grija sa nu escaladeze tensiunile azi. Daca privesti mai cu atentie, nu este vina nimanui, oamenii din jurul tau nu sunt de vina si nici tu. Asa este viata uneori. Se mai intampla lucruri ce cauzeaza stres si depinde de tine sa schimbi energia si sa corectezi situatia.

Horoscopul zilei LEU

Astazi poti avea in maini raspunderi si lucruri de facut care sunt suficient de importante incat sa iti ia toate rezervele de energie ca sa te misti repede. Poti avea o dificultate in comunicarea cu cei dragi, ba chiar sa fii ciudat cu ei. In confuzia aceasta, e mai bine sa eviti decizii majore azi.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi vei fi plin de un mare sentiment ca esti energic si starea ta de spirit este radianta. Profita de asta petrecand timp cu prietenii si facand ceva ce iti aduce bucurie. Te stradui sa mentii controlul gandurilor si actiunilor. Faptul ca nu stii tot ce se intampla te irita. Respira adanc si rar si calmeaza-te. Nu are sens sa iti periclitezi relatiile din cauza unor stari trecatoare.

Horoscop zilnic BALANTA

Timpul de azi iti poate fi monopolizat de diverse aspecte de familie care necesita atentie pentru solutionare imediata si definitiva. Incearca sa reactionezi calm si echilibrat, altfel risti conflicte nedorite. Asigura-te sa fii neutru in certurile prietenilor, fara sa tii partea nimanui.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi esti in dispozitie foarte buna si abia astepti sa iesi din rutina zilnica, sa fii in aer liber si sa ai o zi placuta cu oameni dragi, scrie SfatulParintilor. Te poti izbi de anumite probleme de comunicare si asta te poate irita, dar rezista. Doar sa ramai calm si sa gandesti inainte de a vorbi.

Horoscop azi SAGETATOR

Esti plin de vise si ambitii dar trebuie sa devii mai activ, indraznet si determinat daca vrei sa ti le vezi reale. Daca te gandesti mai bine, vei vedea ca ai idei bune si poti gasi strategii bune pentru rezultatele dorite. Posibil sa ai indoieli azi dar sa nu le lasi sa te tina pe loc. Nu te lasa doborat emotional de nimic.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Inaintea ta se dezvolta noi oportunitati cu viteza si risti sa devii prea iritat si cu dispozitii proaste. Calmeaza-te, ai rabdare si fa tot ce poti ca sa fii adaptat noilor circumstante si vei avea ocazia sa iti pui treburile din nou bine la punct. Nu este o zi sa iei decizii importante cu consecinte directe pentru viitor. Lasa-le pentru o zi mai favorabila.â

Horoscopul zilei VARSATOR

Te incearca un val de pesimism azi si poti avea chiar accente de disperare fara sa iti fie clar de ce. Ziua are anumite provocari si ti se pare ca le faci fata cu greu, in conditiile in care energia iti este cam cazuta. Poate este bine sa te retragi din agitatia cotidiana ca sa analizezi la rece situatia. Accepta lucrurile asa cum sunt si nu opune rezistenta la ce se intampla. Nu poti schimba tu situatiile, deci iti ramane doar sa iti cresti tu starea de spirit ca sa te descurci.

Horoscop azi PESTI

Astazi te simti foarte sensibil si in stare de spirit mai delicata si asta te indeamna sa cauti compania oamenilor dragi cu care te simti linistit. Nu lasa ca nervii si temperamentul sa strice relatiile si sa domine cine esti de fapt. Chiar nu ai nevoie sa iti creezi probleme acolo unde nu sunt.

