Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Vei găsi cea mai mare satisfacție în planurile făcute alături de cei dragi. Ai nevoie să îți acorzi un moment doar pentru tine. Fă-o fără să te simți vinovată!

Plină de voie bună, vei face tot posibilul să menții o atmosferă pozitivă în jurul tău astăzi. Eforturile tale vor fi răsplătite. Vei primi gesturi frumoase în schimb și vei trăi momente pline de căldură. Ce ți-ai putea dori mai mult?

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Vântul se schimbă și, chiar dacă nu anunță nicio furtună în viitorul apropiat, va fi mai puțin dispus să-ți ofere o voce și mai degrabă înclinat să îți pună câteva obstacole dificile în cale. Este nevoie să îți rafinezi strategiile.

Optimismul tău se întărește, iar acum ai o viziune mai clară asupra obiectivelor tale și a mijloacelor prin care le poți atinge; tot ce îți mai lipsește este avântul și inițiativa pentru a spera la un deznodământ favorabil!

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Lasă-te ghidată de îndrăzneala și intuiția ta. Cu siguranță nu te vor duce pe un drum greșit astăzi. O anumită stare de oboseală îți aduce un sentiment de melancolie; ți-ar prinde bine să ieși din rutina zilnică și să te dedici pasiunilor tale.

Astăzi, încrederea în tine se consolidează pe baze solide. Asta îți oferă impulsul necesar pentru a merge mai departe, a lua decizii și a te deschide mai spontan față de ceilalți. Totul este pozitiv – bucură-te de asta!

Rac: 22 iunie – 22 iulie

S-ar putea să-ți vină în minte remarci cinice, dar vei fi preocupată să nu rănești pe nimeni. Ești în armonie cu mediul tău, nu se întrevăd obstacole, deoarece ești mai echilibrată, iar acest lucru te întărește.

Vești bune: comunicarea și relațiile armonioase sunt în prim-plan. Climatul actual disipează tensiunile și te încurajează să aplanezi conflictele mocnite. Resimți mai puțină presiune și ești pregătită să porți un dialog fără să provoci valuri.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ofensiva devine a doua ta natură astăzi și te va ajuta să descoperi adevărul! Obligațiile familiale pot fi o povară azi, dar nu te lăsa copleșită de cerințele celor din jur.

O revenire a dinamismului și a ideilor bune îți permite să avansezi mai rapid spre obiectivele tale. Atitudinea ta pozitivă va lăsa o impresie puternică și îți va aduce puncte în plus. Mergi înainte fără ezitare, forța este de partea ta, iar totul îți surâde!

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Imaginația va fi cel mai bun atu al tău pentru a te face înțeleasă, fără să grăbești pe nimeni din jur! Ții ferm controlul asupra stării tale, energiile tale se stabilizează. Profită de acest lucru pentru a reveni la activități sportive.

Puterea ta constă în determinare. Nu te lăsa distrasă! Potențialul tău creativ iese în evidență într-un mod pozitiv, oferindu-ți încredere în fața schimbărilor care se conturează în jurul tău.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Este momentul potrivit pentru a iniția discuții constructive. Ești pe deplin hotărâtă să detensionezi o situație și te poți baza pe optimismul tău pentru a găsi cuvintele potrivite și a întări legăturile existente. Totul se va rezolva!

Astăzi, pofta ta de viață și încrederea în tine îți vor stimula motivația în direcția corectă. Vei avea curajul să te exprimi liber și vei fi capabilă să muți munții din loc. Ziua se anunță a fi foarte energizantă!

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Nu ezita să te retragi dintr-un proiect; îndoiala pe care o ai în acest moment este bine întemeiată. Nu este momentul potrivit pentru a te implica în acțiuni de amploare; noaptea aduce înțelepciune și te va încărca cu energia potrivită, arată Yourtango.com.

Ai încredere în calitățile tale, fie ele profesionale sau de altă natură. Însă, de îndată ce cineva vine să te contrazică sau să-ți critice metodele, reacționezi imediat. Trebuie să îți gestionezi stările de spirit, dar și pe ale celor din jur, ceea ce nu este ușor – însă te străduiești să o faci.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Prietenoasă, optimistă, vei fi sufletul petrecerii. Este momentul perfect să îți susții punctul de vedere. Dacă ai dificultăți în a ține pasul, o reîncărcare a bateriilor în aer liber ți-ar prinde bine, dar nu te alarma din cauza asta.

Mai deschisă și mai echilibrată, interacțiunile tale câștigă în complicitate, iar tu ești pregătită să faci orice pentru a-i mulțumi pe cei din jur. Adoptând un astfel de comportament, poți fi sigură că vei trăi momente plăcute, vei aduce bucurie celorlalți și te vei simți împlinită pe deplin.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Viziunea ta asupra lumii se extinde. Vei avea dificultăți în a tolera anumite persoane. Ia-ți timp. Renunțarea la obiceiuri bazate pe circumstanțe false care îți fac rău este un program excelent, spune Astrology.com!

Sprijinul familiei îți încălzește inima, se întrevede succes în relații. Eforturile celor dragi merită recunoașterea ta. Exprim-o pe deplin. Fii mărinimoasă!

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Cerul te susține, inspirându-te cu proiecte mărețe și, de ce nu, cu escapade îndrăznețe în doi. Practic fără nicio disonanță, va armoniza baletul planetar și va desfășura sunete demne de marele maestru care este.

Acționezi în toate direcțiile, schimbările sunt pe ordinea de zi și reacționezi pozitiv. Te gândești la ambițiile tale pentru a le planifica mai eficient în execuție. Urmează acest fir.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Vei avea multe de făcut pentru a ajunge la un acord cu cei dragi în privința programului tău. În ciuda tendinței de a supraanaliza, vei menține echilibrul prin aer proaspăt și păstrându-ți independența.

Ești mai calmă, vezi mai clar ce trebuie să realizezi pe termen lung. Ești în mod natural înclinată să conduci viața de familie spre mai multă înțelepciune și armonie.