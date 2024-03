Această configurație astrală poate fi interpretată ca o perioadă favorabilă pentru a explora creativitatea, intuiția și imaginația noastră. Fie că vă concentrați pe proiecte artistice, spiritualitate sau relații personale, veți simți cu siguranță influxul de energie pozitivă și inspirație în acest weekend.

În același timp, este important să rămânem ancorați în realitate și să nu ne lăsăm duși de valurile iluziei. Lucrurile pot parea prea bune pentru a fi adevarate, sau s-ar putea sa nu privim imaginea completa. Permite-i creativitatii sa conduca, dar fii atent in luarea deciziilor de durata in aceasta zi. Prin urmare, cu ochii deschiși și inima deschisă, pregătiți-vă să explorați orizonturi noi și să vă bucurați de această călătorie cosmică în horoscopul de weekend 15-17 martie 2024.

Horoscop weekend. BERBEC

Unele lucruri rezista desi nu ai fi crezut niciodata asta. Ca sa le vezi clar, trebuie sa analizezi toate circumstantele si sa vezi unele sunt pozitiile stagnante care interfereaza cu viziunea ta. Unele emotii au fost ascunse bine din trecut. Trebuie sa le imbratisezi ca ele sa iasa la lumina si sa nu te traga inapoi. Treci prin ele ca sa ajungi cu bine la mal. Este timp sa iesi din furtuna si sa sari in sus pana iti atingi obiectivul.

Horoscop weekend. TAUR

Bazeaza-te pe iubire ca sa iesi din orice situatie, tinand in minte ideea ca tandretea aduce lumina intr-o lume a furiei si a emotiilor negative. Arata-ti compasiunea pe care o ai adanc in tine si nu te teme ca nu ar avea sens pe termen lung, indiferent ce reactie au altii. Ce cauti tu si ai nevoie nu va fi gasit in solitudine acum. Cauta sustinere de la cei in care crezi, dar nu lasa dezamagirile sa te distraga de la nevoile tale. Doar pentru ca te-ai uitat intr-un loc gresit nu inseamna ca nu vei gasi satisfactie de acum incolo.

Horoscop weekend. GEMENI

Vor aparea tot felul de schimbari emotionale in calea ta. Ai grija sa nu fii prea agresiv in relatia cu cei ce te iubesc si accepta oportunitatile de a impartasi iubirea cu un partener sau cu cineva nou care iti inspira si atinge sufletul. Este momentul unor relatii intense si pasionale in care orice se poate intampla, cat timp nu te inchizi in spatele unor credinte negative. Accepta suportul oferit, recunoaste-l si da ceva inapoi la randul tau.

Horoscop weekend. RAC

Este important sa intelegi ca orice fapta facuta are si antidotul ei si ceva din ce faci poate echilibra o situatie. Cat timp te tii foarte ferm si incapatanat de o singura parte, cealalta parte te poate zdrobi prin alti oameni si furia lor. Protejeaza-te dar nu intoarce spatele agresiunii. Daca ai de strigat dupa orice forma de ajutor, fa-o cu putere. Tine minte ca nu esti singur daca ai o situatie prea greu de dus.

Horoscop weekend. LEU

Sunt zile emotionale in care raurile trebuie sa curga iar sentimentele tale sa fie recunoscute si acceptate. Poate ca nu ti se implinesc asteptarile asa cum le doreai, dar poti fi satisfacut de situatia curenta, oricat de dificil ti-ar parea la inceput sa o accept si sa o gestionezi corect. Spune multumesc tuturor celor ce ti-au fost alaturi in vreme de nevoie. Vezi ca si tu sa fii alaturi de ei cand au anumite provocari, dar asigura-te ca le poti gestiona energiile si povestile. Daca tu nu esti bine, nu prea poti ajuta pe nimeni.

Horoscop weekend. FECIOARA

Multe se invart prin mintea ta in aceste zile dar nu prea poti vorbi si impartasi toate informatiile pe care inima te impinge sa le spui. Da un feedback corect celor ce te-au zdrobit. Judecata nu te duce nicaieri, nici pe cei ce emit judecati despre tine. Acum ai nevoie de toata dragostea pe care o poti primi. Suisurile si coborasurile relatiilor din viata ta continua, chiar daca unele aspecte sunt stagnante dar ele au mai multa putere acum decat in trecut. Foloseste timpul ca sa te odihnesti si sa te incarci.

Horoscop weekend. BALANTA

Este timpul sa te gandesti adanc la standardele duble pe care le-ai permis pentru tine si pentru alti oameni din viata ta. Constient ca este un singur adevar, te poti simti prost si intoxicat de orice minciuna din afara. Este timpul sa rezisti tentatiilor de a fi altcineva decat esti. Libertatea ar trebui sa fie o parte importanta a existentei tale daca vrei sa stralucesti lumina asupra vietii tale si a altora.

Horoscop weekend. SCORPION

Cu vremuri emotionale la bord si buni prieteni de partea ta, vei avea sansa sa inoti in afara acelui lac de sentimente in care ai tot baltit de ceva vreme. Este important ca viziunea ti se clarifica. Pe masura ce vezi iubirea cum te inconjoara, va deveni evident ce ai de facut si cine este alaturi de tine. Crede si accepta ca totul, totul se intampla pentru propriul tau beneficiu. Cu cat ai mai multa credinta, cu atat te vei misca inainte pe calea constiintei tale. Trebuie sa faci un salt intr-o directie necunoscuta, sa ai incredere in sistemul tau intern de ghidare ca te va trage si te va duce inainte spre bine.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Tu poti simti ceva mare ca se apropie si vei avea nevoie de moduri sa explici ce simti, recunoscand semnalele trimise de Univers. Este timpul sa iti deschizi mintea pentru ceva mult mai mare decat propria ta vecinatate si propria viata de zi cu zi cu ale ei nevoi si obiceiuri. Credinta te va calauzi prin orice, daca iti permiti sa te lasi dus de valul vietii si sa iti construiesti lumea ta interna sa fie mai puternica, mai curajoasa si sa iti dea capacitatile pe care le ai deja. Relatiile te pot durea pe alocuri, insa ele iti servesc unui scop in viata si te vor invata cum sa cresti.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Unele mici altercatii din lumea ta si din felul in care te prezinti se pot dovedi extrem de folositoare. Nimic nu este batut in cuie si tu trebuie sa ramai suficient de flexibil ca sa imbratisezi schimbarile care iti zambesc chiar dupa colt, scrie SfatulParintilor. Unii Scorpioni pot intalni pe cineva interesant si se pot indragosti. Altii isi pot reinnoi juramintele sau pot ajunge in conflicte amanate si bagate sub pres. Poti sa constientizezi ce rol joci in viata cuiva.

Horoscop weekend. VARSATOR

Tu stii ca poti vorbi despre subiecte care sunt adanc ingropate in lumea ta subconstienta si asta te face sa te simti in siguranta si stabil. Cineva te asculta in sfarsit si singuratatea dispare pe masura ce iti alegi cuvintele potrivite din inima ta si spui despre tot ce crezi si stii ca este adevarat. Este timpul sa lasi fluxul schimbarii sa curga, sa respecti toate lucrurile pe care le-ai invatat si in care crezi cel mai mult. Totusi, tine in minte faptul ca ai nevoie de timp ca totul sa se aseze la locul sau si sa ai suficienta credinta ca haosul nu este asa de rau precum ai crezut.

Horoscop weekend. PESTI

Pot fi rostite, de tine sau de altcineva, anumite cuvinte bizare. Esti inca neclar cu privire la intentia lor si ai nevoie de timp ca sa metabolizezi o experienta si o relatie din spatele acestui dialog. Ia toate lucrurile in considerare ca sa vezi imaginea de ansamblu. Alegerile rationale nu sunt cel mai bun pariu al tau zilele astea, deci asculta-ti simturile si actioneaza in consecinta.

