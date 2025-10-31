Berbec:

Un weekend pozitiv, plin de distracție alături de prietenii tăi obișnuiți. Duminica este o zi dedicată familiei, mai ales dacă i-ai neglijat puțin în ultima vreme.

Taurul

După săptămâni obositoare, e timpul să îți reîncarci bateriile. Activități relaxante, plimbări în natură și odihnă din belșug sunt recomandate pentru lunile următoare.

Gemenii:

Un weekend discret, marcat de nervozitate în cuplu, cu certuri și discuții care ar putea chiar pune sub semnul întrebării relația.

Rac

Un weekend cu două fețe: sâmbăta va fi o zi oarecum liniștită, în care starea ta de spirit nu va fi cea mai bună. Duminică, însă, astrele îți vor zâmbi și îți vor oferi o zi plăcută.

Leu

Se anunță un weekend excelent, unii dintre voi veți primi vești neașteptate în aceste două zile care v-ar putea schimba viața viitoare în bine.

Fecioara

Un weekend plin de seninătate, atât pentru partenerul tău, cât și pentru familia ta. Ai grijă doar la puțină nervozitate duminică seara; încearcă să nu te superi din cauza oricărui lucru mărunt.

Balanța

Sâmbătă va fi o zi super emoționantă, cu pasiunea și romantismul în centrul atenției. Duminică va fi probabil cu prea multe eșecuri.

Scorpionul:

Munca este prioritatea ta, chiar și în weekenduri. Așa că folosește aceste două zile pentru a-ți planifica proiectele cât mai bine posibil. Aceasta este o perioadă ghinionistă pentru dragoste.

Săgetător:

Un weekend marcat de nervozitate și dispoziții proaste. Tensiuni în cuplu, în special din cauza geloziei excesive.

Capricornul

Per total, un weekend liniștit. Vor exista câteva evenimente neașteptate, dar nimic ce nu poți rezolva. Sâmbătă seara aduce o surpriză neașteptată.

Vărsător

După o perioadă oarecum liniștită, astrele vor începe să-ți zâmbească din nou și îți vor oferi un weekend plăcut, plin de distracție și prietenie.

Pești

Sâmbăta va fi o zi așa și așa, nervozitatea ar putea duce la probleme în relațiile interpersonale, în timp ce duminica va fi o zi liniștită de petrecut în companie plăcută.