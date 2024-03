De asemenea, aceste aspecte astrologice prefigurează apropierea sezonului eclipselor și debutul retrogradelor, oferindu-ne un context amplu pentru a ne pregăti pentru schimbări și transformări interioare și exterioare.

Mutarea lui Mercur în Berbec promite să aducă un influx de energie și vitalitate în comunicare și gândire. Berbecul este un semn impulsiv, energic și entuziast, ceea ce sugerează că vom fi mai dornici să exprimăm ideile noastre în mod direct și fără echivoc. Acest tranzit ar putea stimula inovația, viteza în luarea deciziilor și o abordare mai curajoasă în comunicare.

Pe de altă parte, Luna Nouă în Pesti indică un moment potențial de introspecție, vindecare și eliberare a vechiilor tipare și limitări. Pesti sunt un semn asociat cu sensibilitatea, intuiția și capacitatea de a merge dincolo de aparențe, deci este posibil să resimțim dorința de a explora aspecte mai profunde ale sinelui și de a ne conecta la dimensiuni spirituale mai înalte. Prin aceste aspecte astrale, weekendul se anunță a fi oportunitatea perfectă pentru a ne pregăti pentru evoluția noastră în lunile următoare.

Horoscop weekend. BERBEC

Se intampla multe in casa astrala a finantelor tale si vei simti nevoia de a avea alt aranjament profesional ca sa faci tot ce poti spre a-ti imbunatati situatia portofelului. Proprietatile si posesiunile nu te definesc dar ele sunt aspecte importante ale vietii care devine mai usoara atunci cand iti poti rezolva nevoile materiale. Acum este vremea sa te gandesti la ce valorezi si sa intelegi ce simti cu adevarat legat de ce primesti in viata. Altii te vor trata exact asa cum le permiti sa o faca si trebuie sa iti redefinesti limitele urmare a unei relatii sanatoase si iubitoare cu tine insuti. Fa noi aliante sanatoase cu oameni care te ajuta, sustin si apreciaza.

Horoscop weekend. TAUR

Primesti semnale in lumea ta ce nu ar trebui ignorate, fie in mintea sau in corpul tau sau in influenta altor oameni asupra deciziilor tale sau a pozitiei in societate. Trebuie sa ajungi la acel punct spre care mergi de ceva vreme. Daca progresul iti este insa limitat, vei simti nevoia imperioasa de a te elibera. Fa asta fara prea multa agresivitate si incearca sa mentii o stare de pace a relatiilor din viata ta, pe masura ce rezolvi aspecte profesionale delicate.

Horoscop weekend. GEMENI

Nu vei putea scutura situatii si subiecte emotionale care te motiveaza si ghideaza chiar daca incerci sa fii strict rational, ambitios si profesionist. In loc sa incerci prea tare sa treci peste ele, mai bine priveste-le si vezi ce iti aduc si urmeaza-le chemarea. Desi circumstantele iti apasa butoanele prea des, reusesti sa te mentii centrat si vesel. Dificultatile au un scop si iti vei aminti cum se simte sa urci pe scara vietii folosindu-ti intelepciunea dobandita din aceste momente.

Horoscop weekend. RAC

Lucrurile in sfarsit merg bine pe calea ta si actiunile facute in zilele urmatoare vor da roade in saptamanile ce vin. Desi inca trebuie sa crezi in tine si in eforturile depuse, va mai dura pana cand vei vedea cum credintele tale iti modeleaza realitatea in viitor.

Cele mai bune intentii trebuie sa vina din inima in loc de minte ca sa fii productiv din plin si sa te dezvolti asa cum vrei. actioneaza dupa cum iti dicteaza impulsul inimii dar sa ai si claritatea emotionala a sentimentelor ce ce conduc spre fericire.

Horoscop weekend. LEU

Vei anticipa schimbari mult mai mari decat cele care chiar se intampla si frica nu ar trebui sa te ghideze in nicio directie acum. Esti ingrijorat pentru un motiv si nu ar trebui sa treci prea multe limite doar ca sa ajungi acolo unde vrei. inca ai de confruntat niste subiecte grele financiare ce iti sunt o povara si eforturile tale de a-ti construi o siguranta materiala iti vor domina mintea. Revizuieste-ti tiparele mentale, comportamentele de schimbat si vindeca-te psihic. Da-ti voie sa crezi in solutiile bune pe care viata ti se scoate in cale.

Horoscop weekend. FECIOARA

Este momentul sa te confrunti cu aspecte cu care nu te-ai confruntat in trecut si tot ce ai ingropat adanc va iesi la suprafata sa te bantuie pana nu le rezolvi. Invata, creste, extinde-ti orizonturile si schimba perspectiva suficient de mult incat sa poti vedea calea cea mai buna pentru tine dintr-un conflict. Este multa furie care inca e in tine si in lumea ta ce nu a avut spatiu sa fie exprimata atunci cand trebuia si ea inca asteapta sa iasa si sa te elibereze.

Horoscop weekend. BALANTA

Tu stii ce este bine pentru tine si ai in minte o formula care ar trebui sa te ajute sa te descurci cu aspectele dificile. Cu toate acestea, nu este acum momentul sa te faci indisponibil in fata cerintelor si strigatelor vietii care ar trebui sa te faca mai fericit si sa iti rezolve nevoile autentice.

Fii atent sa nu faci greseli care sa te umple de si mai multa munca in saptamanile urmatoare. Gestioneaza bine aceasta Luna Noua, reevalueaza proiectele intarziate si fa schimbari pozitive pentru binele tau. Ramai centrat si impamantat, cu spirit practic asa cum esti tu si cu suficienta cantitate de vise doar cat sa te duca mai departe.

Horoscop weekend. SCORPION

Acest moment iti este rezervat pentru sinceritate si pentru acele subiecte pe care le poti vedea doar cand iti dai la o parte mastile. Tu ai multe talente in care poti investi. Avanseaza in directia potrivita in loc sa stai intr-un singur loc prea mult timp, constient ca schimbarile pe care le imbratisezi te fac o persoana mai bogata si mai curajoasa.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Au fost prea multe schimbari in viata ta si ai nevoie de timpul acestui weekend sa iti cureti corpul si mintea cat de bine poti, ne sfătuiesc astrologii. Fa loc pentru nevoile personale si nu lasa oamenii sa te incarce cu prea multe subiecte pe care nici nu le vezi clar nici nu le poti controla.

Relatiile importante sunt cele pe plan de business intrucat lumea ta infloreste prin ideile pe care in sfarsit le ai, esti constient de ele si capabil sa le sustii. Dacza te simti ranit in vreun fel, fa tot ce poti ca sa te vindeci si cere ajutor celor ce iti pot intelege nevoile cele mai profunde.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Fii bland cu altii, in special cu oamenii la care tii si nu lasa senzatiile interne de acum ce scot la suprafata vechi dureri sa te ghideze spre atitudini ce nu fac bine nimanui.

Te poti simti incapabil sa devii stalpul de sustinere dintr-o prietenie si sa fii acolo pentru toti cei ce au nevoie de tine, dar acesta nu este in esenta un lucru rau. Ai grija mai intai de nevoile tale si vezi pe parcurs ce poti face pentru cei ce ti-au cerut ajutorul pe masura ce iti recapeti tu energia si concentrarea.

Horoscop weekend. VARSATOR

Indiferent cat de mare este capacitatea creierului tau, nu vei putea sa faci prea mari schimbari pana cand nu te-ai confruntat cu aspecte dureroase din trecut care iti ingreuneaza sufletul si nu te lasa sa avansezi. Unele relatii pot pune presiune prea tare pe tine, altele pot fi prea superficiale. Cauta calea de mijloc cu suficienta credinta in oameni si cu granite sanatoase care te protejeaza de cei care muta raspunderi pe tine.

Horoscop weekend. PESTI

Da drumul la ceva ce te trage in spate. Cauta noul si starea de entuziasm ce vine la pachet cu el.

Iubeste-te neconditionat, crede ca toate lucrurile vin in viata ta pentru un motiv si pentru binele tau suprem. Nu trebuie sa fii perfect ca sa fii productiv si sa poti avansa. Tot ce ai nevoie acum este sustinere si relatii solide care te vor ajuta sa intelegi ca in fiecare om exista imperfectiuni si ca este foarte bine asa.