Horoscop weekend. BERBEC

Tu te simti confortabil sa explorezi mistere spirituale sau sa te scufunzi in profunzimi emotionale. Poate ca detasarea ta emotionala ca fel de a fi te ajuta sa nu iti nimic la modul negativ. Ai putea beneficia de a fi la fel de lipsit de frica si pe aspecte mai practice ale vietii. De exemplu, viata ta profesionala poate beneficia daca iti dezvolti conexiuni noi care sa te ajute pentru viitor. Sunt asa de multe oportunitati pentru tine in exterior si multe posibilitati de explorat. Trebuie doar sa iti indrepti focusul din lumea ta interioara spre ce se intampla in viata si in afara ta. Foloseste aceste zile cu activitati minunate pe care Luna in Leu le propune si sustine !

Horoscop weekend. TAUR

Tu ai conexiuni sociale puternice care au o influenta foarte mare asupra ta. Este foarte bine ca ai prieteni in care ai mare incredere si care joaca un rol important in viata ta. Totusi, ei nu ar trebui sa fie intr-atat de prioritari incat sa o ia inaintea intereselor si preferintelor personale. Nu trebuie sa fii in situatia de a alege intre ei si tine. Gaseste echilibrul de a dedica timp si pentru hobbyurile tale si activitatile tale preferate solo dar si pentru viata de amor si de prietenii. Astfel vei descoperi noi interese care sunt independente de lucrurile pe care iti place sa le faci cu prietenii tai.

Horoscop weekend. GEMENI

Intotdeauna vei avea noi scopuri financiare sau noi tinte pentru cariera ta pe care sa le doresti. Este valoros sa fii constient de ce ai realizat pana acum ca sa poti sarbatori realizarile. Si, cel mai important, redirectioneaza-ti energia spre alte domenii ale vietii pe care le-ai lasat mai putin acoperite de tine. Viata ta personala va beneficia daca in weekend te vei distra pe cinste. Sunt zile foarte bune sa creezi fericire in mod inentionat si sa te conectezi mai profund cu cei de acasa. Poate este timpul pentru o reuniune plina de distractie cu cei dragi.

Horoscop weekend. RAC

Esti foarte versat cand vine vorba de metafizica, conectarea cu spiritul si a putea vedea imaginea de ansamblu a vietii. Poti insa sa devii asa de prins de ce este acolo in afara incat nu mai vezi lucrurile interesante care se intampla chiar sub nasul tau in propria ta curte. Cu alte cuvinte, sunt zile bune si necesare in care sa te conectezi cu viata de zi de zi si cu lumea obisnuita. Actualizeaza-te cu ce se intampla curent, recupereaza ultimele vesti de la vecini, rude, oameni intalniti frecvent. Iti va da o perspectiva de care ai nevoie cu privire la ce conteaza acum in prezent. Intelepciunea superioara spirituala este extraordinar de valoroasa daca o folosesti in moduri practice, nu ca sa evadezi din viata curenta.

Horoscop weekend. LEU

Sistemul care te sustine iti poate parea ca nu iti aduce beneficii in modurile in care crezi tu ca ar trebui. Totusi, este deseori acolo cand ai nevoie. In acest weekend, este posibil sa fii preocupat despre ce fac sau nu fac altii pentru tine atunci cand esti mai independent. Este un timp excelent sa pui seminte pentru o viitoare prosperitate si sa faci noi conexiuni umane care sa te ajute sa cresti. Succesul se obtine mult mai usor decat crezi uneori. Insa, daca tu crezi ca ai oricum suficient suport pe care sa te bazezi, este posibil sa nu fii motivat sa explorezi noi optiuni. Ori asta este o greseala. Imbina cele doua.

Horoscop weekend. FECIOARA

Fie ca este vorba de afaceri sau de placere, parteneriatele joaca mereu un rol semnificativ in viata ta. Conectarea unu la unu in moduri pline de semnificatie este ceva ce tu poti face cu ochii inchisi. Totusi, trebuie sa dai si independentei tale sansa sa existe. Este usor pentru tine sa uiti sa ai incredere in propria ta judecata sau sa iei propriile decizii separat de relatiile in care esti implicat. In aceste zile, ti se recomanda sa te explorezi pe tine si sa faci lucruri care inseamna propria ta stralucire si bucurie. Este Luna noua in Leu !

Horoscop weekend. BALANTA

A fi productiv este ceva ce tu stapanesti la nivel de maestru deci nu eziti niciodata sa stii cum sa te ocupi de afaceri cand e munca de facut. Esti si foarte bun sa te ocupi de orice implica fitness sau starea ta de bine fizica. Totusi, poti face mult mai multe pentru corpul tau. Si partea ta emotionala si spirituala merita atentie si grija in mod egal. Foloseste aceste zile ca sa hranesti aceste corpuri prin orice practica ce iti aduce bucurie, veselie, emotii superioare si starea de conexiune cu spiritul. Chiar si o plimbare in natura poate fi foarte terapeutica.

Horoscop weekend. SCORPION

Tu esti rareori plictisit pentru ca esti un maestru in a gasi tot felul de activitati care sa dea timpului tau sens, scop si satisfactie. Fie ca esti implicat pana peste cap intr-un proiect creativ sau te ocupi de hobbyul tau favorit, tu mereu gasesti ceva interesant de facut. Uneori este indicat sa mai iesi din bula ta si sa petreci timp cu un prieten, te sfătuiesc astrologii. In ciuda independentei tale, ai nevoie de spiritul de camaraderie ce vine din a socializa cu o cunostinta sau de a te conecta cu oameni noi. Nu inseamna sa abandonezi scopurile tale solo. Inseamna doar sa gasesti si mentii echilibrul dintre “timpul eu” si “timpul noi”. Practica aceasta balanta in weekend.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Tu ai rutinele bine puse la punct cand vine vorba de aspectele ce tin de casa si familie. Nu e urma de indoiala ca ai prioritatile tale pe aceste domenii. Totusi, si domeniul tau profesional are de beneficiat de pe urma acestei implicari la care esti foarte bun. Foloseste aceste zile sa te conectezi cu oameni din zona muncii, sa creezi noi scopuri de munca, sa discuti in intalniri pline de placere cu oameni care te pot ajuta pe plan profesional. Fa-ti noi conexiuni mergand in medii unde le poti gasi. Chiar daca acum nu iti pare prioritate, va fi in viitor.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Tu esti un maestru cand vine vorba de informatie. Tu stii toate stirile despre ce se intampla pentru ca te mentii la curent cu rudele, vecinii si oamenii relevanti din viata ta. Zilele acestea totusi este momentul sa iti extinzi orizonturile si dincolo de propriul tau cartier. Calatoria, educatia si conectarea cu oameni care provin din medii si culturi diferite de ale tale sunt doar cateva moduri prin care sa devii mai informat despre ce se intampla in lume.

Horoscop weekend. VARSATOR

Bani, bani, bani ! Iata tema care iti poate umple mintea in weekend. Ca toata lumea, ai ce face cu banii. Totusi, nu te mai gandi doar la ce ai de platit si abordeaza abundenta si resursele in moduri noi. Fa schimburi cu cei dragi, cultiva mai multa interdependenta cu cei apropiat si astfel fiecare isi implineste mai bine nevoile. Te-ai gandit ca prietenii si cei dragi iti pot da ceva ce banii nu pot cumpara ? Este si mai important sa constientizezi ca nu trebuie sa faci totul de unul singur pentru a avea bani. Experimenteaza starea de sustinere daca ai nevoie de ea in aceste zile. Simte bucuria din lucruri care nu depind de bani si pe care le poti face din plin cu Luna noua in Leu.

Horoscop weekend. PESTI

Nu este urma de indoiala ca in lumea ta tu esti primul si ultimul om din lista de prioritati. Nu este egoism ci este doar felul tau de a fi in contact cu talentele tale ca sa fii abil si in stare sa le folosesti pentru ce ai nevoie. In aceste zile insa, cu Luna noua in Leu, sa stii ca ai beneficia mult mai mult sa lasi deoparte politica “eu primul” si sa traiesti mai mult cu atitudinea prietenoasa de “noi”. Sunt multe beneficii pe care le poti avea cand te implici in orice tip de parteneriat in care simti o conexiune speciala. Fie ca e amicitie, iubire, afacere, un parteneriat potrivit te poate duce unde de unul singur nu ai cum ajunge. Dedica aceste zile in aceasta directie.

