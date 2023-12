În același timp, sâmbătă, 30 decembrie, Jupiter, planeta spiritualității și filosofiei, își încheie perioada de retrogradare. Acest eveniment poate aduce o atmosferă de expansiune și de creștere spirituală, oferindu-ne oportunitatea de a reflecta asupra înțelegerilor noastre profunde și de a ne orienta către noi perspective și cunoaștere.

Horoscop weekend. BERBEC

Ai fost ocupat in ultimul timp cu aspecte personale, poate cu elemente ce tin de domiciliul tau unde te simti in siguranta, insa acum este timpul sa revii in lume si sa reamintesti oamenilor cine esti. Esti orientat bine spre ce e nevoie in cariera ta pentru a capta atentia, deci iti este usor sa poti livra lucrurile bune de care te ocupi. Poate ca nu ai inca toate bucatile de puzzle puse cap la cap, dar in sinea ta tu intuiesti ca vei putea oferi ce e nevoie de la tine si ca vei primi feedback pozitiv. O persoana importanta te sustine, deci ai incredere.

Horoscop weekend. TAUR

A fi sufocat cu telefoane, mailuri si bombardat cu vesti care mai de care non stop duce la oboseala, epuizare si la un exces informational. Fa pasi in spate de la computer, lasa telefonul mobil deoparte si aventureaza-te in exterior pentru o schimbare de perspectiva plina de prospetime. O excursie de o zi intr-o destinatie interesanta sau sa iti petreci timp cat mai mult in natura vor fi exact tipul de activitati ce te vor relaxa. Si abordarea unor practici spirituale poate fi un mod bun de a aduce mai multa semnificatie in treburile tale zilnice. Exista mult mai multa frumusete a vietii decat ce vezi pe ecranele digitale. Iesi si gaseste-o.

Horoscop weekend. GEMENI

Atmosfera devine fierbinte intre tine si partener sau intalnire, asa ca te poti gandi la un singur lucru – sa faci din aceste zile si nopti clipe de pomina. Pune pauza pe orice alt plan si pune la cale o reuniune romantica cu prioritate. Daca esti singur, puterile de atractie sunt mari, deci imbraca-te in hainele in care te simti cel mai sexy si fii deschis sa intalnesti pe cineva nou. El sau ea abia asteapta sa vada ce fel de persoana esti, mai ales ca poti fi remarcat din partea opusa a unei incaperi, deci sa arati cel mai bine ! Poti sa dai gata un partener potential cu ce persoana desteapta esti dar asta dupa ce ii captezi privirea.

Horoscop weekend. RAC

Partenerul tau ar putea detine toate cartile bune ale jocului ; cu toate acestea, tu esti cel/cea care va schimba jocul cu o miscare neasteptata. Se poate crea o dinamica foarte interesanta intre tine si partener sau cineva cu care vei interactiona indeaproape in acest weekend. Este un timp excelent sa reamintesti altora sa nu te ia de buna. Ai nevoie de oameni mai mult decat crezi. Astfel, fii atent cu nevoile lor si gaseste o maniera sa va intelegeti in armonie.

Horoscop weekend. LEU

Aspecte ce tin de munca si starea ta de bine vin in atentie maxima. Nu mai tine sa vii cu scuze puternice de ce nu te tii de programul de fitness sau miscare fizica. Priveste la ce functioneaza si ce nu functioneaza pentru tine si adapteaza-ti regimul si programul in consecinta. La fel se aplica si pentru sarcinile tale de zi cu zi. Fii in cautare de moduri de a aduce imbunatatiri in rutina ta pentru ca totul sa mearga mai usor. Aceste abordari practice de viata sunt in interesul tau ca sa aduci ce ai mai bun in tot ce faci.

Horoscop weekend. FECIOARA

Daca obligatiile sociale si alergatura constanta dupa obiectivele de viata iti iau din timpul de calitate al tau cu tine, este timpul sa faci o schimbare. Acum este timpul perfect sa te focusezi sa te distrezi si sa exersezi mai mult ce inseamna respectul de sine. Poti fi inspirat sa lucrezi la ceva personal creativ sau sa petreci ore pe activitati solo pe care le iubesti. Daca esti in cuplu, poti transforma persoana iubita intr-una din activitatile tale favorite, deci iata alt mod excelent de a-ti petrece timpul.

Horoscop weekend. BALANTA

In ultimele saptamani, ai pus multa atentie pe a realiza un obiectiv important de munca. Acum este timpul sa dai aceeasi atentie iubitoare vietii tale personale. Petrece timp cu membrii apropiati de familie sau relaxeaza-te acasa de unul singur facand fix ce iti place. Va fi cu efect incredibil de improspatare si intinerire. O reuniune spontana la tine acasa va fi si ea placuta cat timp nu o transformi in ceva elaborat si pretentios. Ceva de reparat iti poate solicita atentia. Rezolva totul repede ca sa iti ramana mult timp pentru relaxare si odihna.

Horoscop weekend. SCORPION

Preocupari ce tin de imaginea mare si de ansamblu a vietii tale ti-au captat atentia in ultimele saptamani, dar acum este timpul sa revii cu atentia pe toate acele detalii de zi cu zi care fac viata ta frumoasa, scrie SfatulParintilor. Intelepciunea pe care ai dobandit-o in aceste saptamani este de mare folos ca sa pui la punct o intelegere, sa pui capat in sinea ta unei relatii sau sa te dedici unui nou proiect creativ, de la o noua relatie pana la o noua preocupare artistica. Pot fi zile agitate tinand cont cate intalniri si iesiri poti avea, insa daca iti organizezi timpul destept si cu prioritati, vei avea un weekend minunat.

Horoscop weekend. SAGETATOR

“Ce e al tau este si al meu” a fost strigatul specific tie in parteneriatele tale atat de iubire cat si de afaceri, dar acum este timpul sa iei in calcul serios propriile tale nevoi si ce te simti confortabil sa imparti si ce nu. Pare sa existe multe emotii puternice in jurul banilor si iubirii dar nu tu esti persoana care complica lucrurile. Daca simti nevoia sa iti retragi sustinerea emotionala sau financiara, fa-o. Sigur ca va crea valuri, insa acum cel mai important este sa ai grija de siguranta ta proprie.

Horoscop weekend. CAPRICORN

S-a umplut paharul de a pune preocuparile si nevoile altor oameni pe primul loc. Acum se anunta o nevoie presanta de a te ocupa de tine si de ce ai tu nevoie. Esti foarte sensibil la emotii si ti le recunosti si stii exact ce vrei si ce nu. Ai si increderea de sine de a-ti asuma si afirma cerintele acelor oameni care sunt in pozitia sa le implineascca. Unele pot parea aroganta dar cum altfel sa convingi pe cineva sa iti dea ceea ce doresti si meriti, daca persoana nu isi da seama si singur(a)?

Horoscop weekend. VARSATOR

Foarte multa munca si prea mult stres derivat de aici face ca Varsatorul sa tanjeasca dupa odihna si timp in singuratate cu sine. Acest weekend ar putea fi mai mult despre a dormi si a te relaxa si destresa decat de a socializa si alerga prin tot orasul cu prietenii. Cateva zile de weekend de odihna vor fi exact ce ai nevoie ca sa apesi pe resetare si sa te pregatesti de urmatoarea saptamana. Meditatiile, yoga si alte activitati de restaurare te vor ajuta sa revii la nivelul mental mai potolit. Poti beneficia si de pe urma unor tratamente de rasfat precum un masaj sau o vindecare energetica. Prietenii si familia pot crede ca esti antisocial dar uneori chiar iti face asa de bine sa fii singur !

Horoscop weekend. PESTI

A-ti urma pasiunile a fost o prioritate pentru tine in ultimul timp. In aceste zile esti inclinat sa implici oamenii in activitati cool pe care le-ai descoperit, in special prietenii. Prezenta ta asumata de om sigur pe el cu picioarele pe pamant este exact de ce este nevoie in anturajul tau. Tu ai un mod de a te ocupa si gestiona orice intr-un mod matur care ii face pe toti sa se relaxeze si sa se simta excelent. Si sa fim seriosi, iti si place sa fii la carma si butoane, deci nu te deranjeaza sa te ocupi de agenda de intalniri si sa mobilizezi lumea. Unde si cu cine vei merge ?

