Horoscop dragoste Berbec

O saptamana dinamica si pasionala. Simti nevoia sa-ti exprimi sexualitatea si gasesti modalitati inedite de a face acest lucru. Ai dispozitie optimista si iti este foarte usor sa comunici. Devii mai conciliant, esti gata sa pui pe primul loc neovoile partenerului. Daca esti singur, saptamana este perfecta pentru a obtine intalniri sau pentru a-ti declara sentimentele fata de cineva cunoscut de curand.

Horoscopul dragostei Taur

Relatia de cuplu este pe drumul cel bun. Comunicarea cu partenerul este la cote inalte. Asigura-te ca petreci timp de calitate cu persoana iubita. Poate iti iei o zi libera sau poate programezi ceva pentru weekend. Incearca sa te eliberezi de responsabilitati pentru a te bucura de putin mai mult timp pentru viata personala. Daca esti singur, iesi mai mult cu prietenii. Buna dispozitie iti schimba vibratia si poti atrage cu usurinta mai multe persoane interesante in jurul tau.

Horoscop dragoste Gemeni

O saptamana interesanta in care iti poti imbunatati viata amoroasa in general, si relatia in special. Ai o dorinta puternica de a schimba lucrurile in bine. Comunicarea este la nivel inalt si poti sa-ti exprimi cu usurinta sentimentele si ingrijorarile. Daca esti singur, fii pregatit pentru schimbari spectaculoase. Jumatatea este mai aproape decat crezi.

Horoscopul dragostei Rac

Saptamana aceasta trebuie sa gasesti echilibrul intre viata personala si cea profesionala. Ai o multime de lucruri de care sa te ocupi, insa nu-ti neglija partenerul. Daca nu iti poti face timp in cursul saptamanii, ia in calcul sa iesi mai mult in weekend. Nu iti lua de lucru acasa, dedica-ti acest timp partenerului. Vorbeste mai mult cu el, spune-i ce ai pe suflet. Nu te ascunde. Acum este un timp excelent sa reface comunicarea. Daca esti singur, fii mai deschis. Mai doboara niste ziduri. Celor din jurul tau s-ar putea sa le fie teama sa le escaladeze.

Horoscop dragoste Leu

Viata amoroasa este extrem de interesanta in aceasta saptamana. Iti exprimi emotiile intr-o maniera originala si creative. Iti stimulezi partenerul cu propuneri nebunesti, dar in acelasi timp sexy si fierbinti. Nu te va putea refuza. Ati trait o perioada intr-o rutina plictisitoare. Acum s-ar putea sa vrea sa jucati acelasi joc. Daca esti singur, s-ar putea sa apara o persoana interesanta de care sa te indragostesti la prima vedere.

Horoscopul dragostei Fecioara

Simti ca-ti neglijezi partenerul de cuplu din cauza multelor probleme pe care le ai pe cap si din cauza anxietatii. Totusi, n-ar trebui sa-ti fie frica sa vorbesti cu persoana iubita despre ce se petrece cu tine. Vei vedea ca va veti apropia si mai mult daca esti deschis. Daca esti singur, renunta la inhibitii. Fii mai spontan si pofta de aventura va veni de la sine. Vei vedea ca vei atrage, astfel, oameni interesanti in preajma ta.

Horoscop dragoste Balanța

Urmeaza zile bune. Partenerul de cuplu este deschis si comunicativ si ai sanse mari sa imbunatatesti atmosfera dintre voi doi. Fii mai conciliant, nu te impotrivi si puteti gasi impreuna cele mai optime solutii pentru a fi fericiti amandoi. Daca esti singur, fii rabdator. Lucrurile se vor schimba cat de curand.

Horoscopul dragostei Scorpion

Nu te mai concentra pe trecut. Invata ce ai de invatat, fii recunoscator si mergi mai departe. Revenirea de fiecare data la aceeasi situatie din trecut poate afecta definitiv relatia de cupl, scrie Sfatul Parintilor. Weekend-ul poate aduce o calatorie romantica in doi. Daca esti singur, incearca sa fii mai calm, mai cald. Vei parea astfel mai disponibil. Cine ar vrea sa se cupleze cu un iceberg.

Horoscop dragoste Săgetator

Relatia de cuplu este pasionala si impusiva. Ies scantei in dormitor. Faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut de mult. Sexualitatea cuplului devine intensa. Daca esti singur, lucrurile se vor schimba cat de curand. Pregateste-te pentru o aventura careia nu-i poti rezista. Sarmul tau irezistibil face victime. Nu refuza nicio invitatie de a iesi in oras, indiferent de la cine vine.

Horoscopul dragostei Capricorn

O saptamana in care ai de pus multe lucruri la punct. Daca in ultima vreme te-ai distantat de partener, acum este momentul propice sa refaceti puntile de legatura. Nu trebuie sa fii pesimist. Totul se poate imbunatati, daca asta iti doresti cu adevarat. Daca esti singur, mijlocul saptamanii poate fi intens. O conversatie cu cineva din anturajul tau poate deschide calea catre o noua idila.

Horoscop dragoste Vărsător

Viata amoroasa a cuplului intra intr-o perioada de renastere. Esti gata sa elimi toate piedicile care au stat pana acum in buna desfasurare a relatiei tale. Esti gata sa mergi inainte alaturi de partener. Daca esti singur, simti nevoia sa risti pentru a obtine ce-ti doresti. Trebuie doar sa iesi din zona de confort si sa te bucuri de viata.

Horoscopul dragostei Pești

Esti intr-o dispozitie pozitiva, iar relatia de cuplu nu are decat de castigat de pe urma acestei stari de spirit. Nu iti tine partenerul in intuneric, spune ce ai pe suflet. Nu il protejezi asa, dimpotriva, risti sa nu fii inteles. Daca esti singur, asteapta-te la neasteptat. Ai grija, alegerile tale hotarasc modul in care vor evolua lucrurile.

