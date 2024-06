Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Petrece mai mult timp in compania celor dragi. Iti va face bine si tie, si lor. Practica mai mult compasiunea si vei fi fericit si tu, dar si cei din jurul tau. Daca nu reusesti intr-o chestiune, incearca sa privesti situatia din mai multe perspective, ca sa o intelegi mai bine. Exploateaza-ti energia Yang in aceasta perioada.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Vrei mai multa libertate in aceasta saptamana, pentru tine si pentru cei dragi tie. Daca descoperi mai multa rezistenta din partea cuiva cu care interactionezi, intelege ca a comunica inseamna doua parti. Daca schimbi ceva la tine, vei vedea cum rezistenta din partea cealalta se diminueaza. Aminteste-ti ca nu exista situatii rele, ci doar experiente din care fie castigi, fie inveti ceva. Exploateaza-ti energia Yin!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai mai multa incredere in fortele proprii si vei putea merge mai departe. Respecta-ti promisiunile pentru ca si ceilalti sa isi pastreze increderea in tine. Toata lumea isi doreste sa aiba aproape oameni pe care sa se poata baza oricand. Exploateaza-ti energia Yin in aceasta saptamana!

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Fii mai tandru, mai delicat in aceasta saptamana si vei vedea impactul pozitiv al actiunilor tale. Fii constient ca lumea este mult mai sensibila in aceasta perioada. Trateaza-i pe cei din jurul tau asa cum ti-ai dori tu sa fii tratat. Exploateaza-ti energia Yin in aceasta saptamana.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Ai mai multa incredere in tine in aceasta saptamana. Nu te angaja in proiecte despre care nu esti 100% sigur ca le poti duce la final. Orice mica eroare iti poate scadea dramatic increderea de sine, ceea ce nu te avantajeaza deloc. Mai ales in aceasta perioada. Exploateaza-ti energia Yin!

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Concentreaza-te mai mult pe a simti si mai putin pe a gandi, te sfătuiesc astrologii. E nevoie si de astfel de experiente pentru a-ti descoperi adevarat potential. Daca cineva din anturajul tau are influente negative asupra ta, incearca sa limitezi contactul si, mai ales, sa nu reactionezi la ceea ce-ti spune. Exploateaza-ti energia Yang!

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Pune nevoile tale pe primul plan si apoi le poti satisface si pe ale celorlalti. Ca sa-I faci fericit pe ceilalti, trebuie ca tu insuti sa fii fericit. Daruieste si primeste in aceeasi masura pentru a nu acumula frustrari. Simti nevoia sa te conectezi cu cineva la un nivel mai profund. Exploateaza-ti energia Yin.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

O saptamana speciala, in care simti conexiunea cu oamenii din jurul tau. Profita de aceasta stare de constientizare, ai incredere in instinctul tau si actioneaza diferit fata de cum ai facut pana acum. Asa iti vei crea o alta realitate, te poti disciplina mai mult si poti actiona pozitiv. Exploateaza-ti engia Yin.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Apara-ti drepturile in aceasta saptamana. Spune clar ce iti doresti si nu ii lasa pe altii sa iti deturneze drumul. Alegerea iti apartine. Daca intampini un obstacol prea mare, nu ezita sa ceri ajutorul celor in care ai incredere. Chiar nu trebuie sa le faci singur pe toate. Exploateaza-ti energia Yin!

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

In aceasta saptamana, activitatea astrala din sectorul locului tau de munca va genera unele restrictii aici si iti va cere sa fii mult mai responsabil cu privire la ce activitate faci si ce esti dispus sa faci ca sa castigi bani. Sa incerci sa fii de toate pentru toti nu va functiona acum. In schimb, lucreaza pe abilitati specializate si cere banii potriviti pentru ele. Uita-te spre cunostintele tale care fac bine asta ca sa stii cum sa procedezi.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Vei primi o portie de energie calda suplimentara de la Univers in aceasta saptamana. Ti se vor combina energiile masculine si cele feminine intr-un mod pasnic si armonios, deci iti vei putea permite sa te implici cu drag si deschidere in activitati placute si distractive ce implica fie persoana iubita fie membri de familie. Atentie insa cati bani cheltui cu aceste activitati placute. Exista si aspecte astrale care te atentioneaza in zona castigurilor si a bunurilor tale. Ambele trebuie gestionate ca sa castigi mai multi bani.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

In aceasta saptamana exista multe planete ce iti influenteaza sectorul financiar, fiecare cu energia sa. Insa cea mai dominanta este cea care iti creaza context favorabil pentru transformarea ta ca persoana, fizica, mentala, vestimentara, sociala. Te schimbi asa de mult in aceasta perioada incat abia poti tine pasul cu investitia. Totul insa este pentru o cauza mare : tu.

