Un sextil intre Venus si Marte vineri face ca weekendul sa fie ideal pentru noi conexiuni si relatii pasionale. Saturn incepe retrogradarea sambata, care va dura pana pe 15 noiembrie. Aceasta ne inspira sa integram intelepciunea pe care am invatat-o despre ambitie, disciplina si rabdare atunci cand obiectivele necesita timp pentru a se materializa.

Horoscop weekend. BERBEC

Relatiile joaca un rol important pentru tine in aceasta perioada. Ca sa ajungi in echilibrul pe care il cauti in relatiile tale, s-ar putea sa ai nevoie sa te confrunti cu anumite aspecte mai ciudate ale personalitatii tale care au actionat pana acum ca sabotorii. Daca te simti gelos sau prea furios ca sa mentii controlul actiunilor si reactiilor tale, acum este timpul sa dai drumul acestora, sa te comiti spre activitati care sa iti permita sa eliberezi aceste emotii si sa te cureti pentru a fi pregatit de urmatoarea etapa a vietii tale. Aceasta e menita sa iti aduca mai multa satisfactie in viata ta sufleteasca.

Horoscop weekend. TAUR

Persoanele pe care le cunosti a fi iubitoare si tandre pot deveni diferiti si este momentul potrivit sa te intrebi daca nu cumva unele din fricile tale stau de fapt in calea relatiilor pe deplin satisfacatoare. Tu esti pregatit sa iti asumi total responsabilitatea in relatii. Nu te ascunde de adevar, oricat de dureros ar fi sa il infrunti in forma sa cea mai pura. Daca vrei sa iti lasi emotiile se circule si sa se miste, va trebui sa accepti faptul ca persoana din fata ta este foarte in regula fix asa cum este, cu ce face si ce spune. Slabiciunile ne fac mai umani si ne dau ceva de iubit unii la altii, in drumul nostru spre adevarata vindecare emotionala.

Horoscop weekend. GEMENI

O reuniune placuta, intima si calduroasa cu familia de care apartii sau in care ai intrat va fi portia de reasigurare care iti spune ca esti pe drumul cel bun cand vine vorba de o schimbare majora de viata. Recent, probabil ca ai reevaluat o decizie importanta si ai hotarat ca era ceva prea nebunesc sa urmezi acea directie, insa acum deja motoarele sunt turate pe directia aceea. Uita-te la toti inovatorii si factorii de influenta din cercul tau ca sa capeti inspiratie si directie. Vei avea nevoie de tot suportul atunci cand vei arata planurile tale factorilor de decizie si apoi vei demara.

Ce persoane greșite atragi, în funcție de zodie. Sfaturi de la astre pentru a nu pica în relații toxice

Horoscop weekend. RAC

Mai multe talente neobisnuite ale tale iti sunt activate in aceasta perioada si ele iti dau noi idei despre cine esti si cum te poti misca in continuare mai bine prin aceasta lume. Fii foarte atent la visele tale pentru ca ele sunt pline de inspiratii si revelatii interesante care te vor ghida in lunile si anii ce urmeaza. In curand, viata ta va avea ritmul mai accelerat si trebuie sa fii pregatit sa te adaptezi la schimbari bruste. Intre timp, formuleaza in liniste un plan legat de unde vrei sa cresti, in special in cariera.

Horoscop weekend. LEU

Banii cheltuiti pe un eveniment social neobisnuit se vor dovedi a fi o investitie inteleapta, in special daca iti da sansa sa te conectezi cu oameni ce te inspira si care fac lucruri noi si interesante. Aceste contacte se vor dovedi foarte valoroase in lunile urmatoare si vor fi cruciale pentru a te conecta la o noua oportunitate. Explorarea noilor cai de a face bani si cultivarea abilitatilor ce au legatura cu ultimele tehnologii vor juca un rol important in planurile tale.

Horoscop weekend. FECIOARA

Te vei simti imputernicit petrecand timp cu un prieten cu care simti o conexiune speciala, indeosebi daca el sau ea te inspira sa iesi din conventional si sa faci lucrurile diferit. Vei obtine acelasi efect colaborand cu o echipa ce gandeste avangardist. Ceva ce inveti te poate inspira spre o noua directie. Daca mergi tot inainte, va fi nevoie sa iti cultivi abilitati inovatoare si sa tii pasul cu ultima tehnologie ce te va ajuta sa iti atingi obiectivele.

Horoscopul lunii IULIE 2024. Zile de foc pentru 4 zodii. Astrele și-au propus să le ajute cu toate forțele

Horoscop weekend. BALANTA

Vei avea toata energia si inspiratia necesara ca sa aduci o misiune importanta in cariera la implinire. Este culminarea eforturilor unui an intreg, deci vei dori sa impachetezi totul si sa te pregatesti pentru ce urmeaza. Realizarea ta poate atrage noi oportunitati. In viitor vei avea nevoie si de sustinerea unor oameni care sunt la curent cu cele mai noi tendinte, deci este o perioada buna sa faci noi conexiuni.

Horoscop weekend. SCORPION

Lasa Universul sa stie ca ai invatat lectii importante pe care erai menit sa le inveti si ca acum esti pregatit sa mergi mai departe. Esti echipat total atat cu lectii de viata cat si cu noi abilitati puse in practica. In viata ta personala si profesionala, vei interactiona cu ganditori independenti si neconventionali care te vor tine cu picioarele pe pamant, deci este important sa ai intelepciunea si abilitatile de a tine si tu pasul. Este timpul pentru o gandire mare, deci pregateste-te sa te extinzi.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Ti se pregateste un weekend intens romantic, desi poate sa nu fie conform cu imaginea ta despre cum sa arate romantismul. O persoana excentrica te poate inspira sa intri in ritmul sau, la fel de bine o intalnire amoroasa mai atipica cu partenerul va poate reaprinde pasiunea si romantismul. Tine mintea deschisa si da spatiu iubirii si atractiei. Urmeaza-ti inima si mergi mai departe cu ce simti, in loc sa incerci sa cataloghezi ceea ce are deja loc.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Daca ai nevoie sa te intelegi pe tine, priveste cea mai apropiata relatie care sa iti spuna ceva despre cine esti. Ai putea descoperi ca indivizii de care te simti cel mai apropiat sunt cei care iti sarbatoresc ciudateniile si te sustin sa te aventurezi in afara zonei de confort, spun astrologii. A petrece timp in preajma acestor oameni ce te incurajeaza te va ajuta sa faci pace cu trecutul tau si sa imbratisezi elementele cele mai nebune ale personalitatii tale. In curand, vei descuia aceste talente noi precum si modurile de a-ti exprima individualitatea, deci ar fi bine sa ai deja apreciere pentru tot ce te face diferit.

Horoscop weekend. VARSATOR

Probabil ca deja ai dat tot ce puteai da si ai invatat tot ce se putea invata despre un anumit stil de a lucra. In curand, vei inchide aceasta etapa si te vei prepara pentru ce urmeaza. Ai putea gasi in sfarsit o pozitie care sa iti valorifice tot ai in mintea aceea brilianta precum si ideile tale inovatoare. Singurul mod de a descoperi daca ideile iti functioneaza este sa le pui la incercare cu curaj.

Horoscop weekend. PESTI

Pe tine te asteapta un weekend super distractiv si romantic. Magia se intampla atunci cand te opresti din incercarea de a impresiona si incepi sa devii confortabil cu a fi tu insuti. Valorile tale pot fi total diferite de ale oamenilor din jurul tau dar asta nu inseamna ca nu vei fi apreciat pentru cine esti. De fapt, este excentricitatea ta care te face special si contribuie cu ceva unic la viata prietenilor si celor ce te iubesc. In curand, vei avea parte de mai multa interactiune cu ganditorii liberi care sunt pe lungimea ta de unda, deci acum este doar o incalzire ca sa te conectezi in moduri mai autentice.

Horoscopul dragostei pentru luna IULIE 2024. Norocul se strecoară în viețile a trei zodii. Astrele le vor da ocazia să își găsească jumătatea