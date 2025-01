Caracteristici VARSATOR. 80 de adevaruri despre zodia VARSATOR

Caracteristici VARSATOR. Varsatorul este al unsprezecelea semn zodiacal. Perioada lui incepe din 20 ianuarie si se termina in 18 februarie. Varsatorul este onest, corect, curios, pasional, afectuos si are multa imaginatie. In acelasi timp, insa, poate fi foarte detasat, imprevizibil, are tendinta de a aborda si alte cai.

Caracteristici VARSATOR – Personalitate

1. Ca sa impresionezi un Varsator trebuie sa ii faci sa rada si sa zambeasca.

2. Daca vrei sa fi cu un Varsator, ar trebui sa ii dai mai multa libertate.

3. Varsatorii se pot plictisi cu usurinta, au tot timpul nevoie de ceva nou, unic, iesit din comun pentru a se distra.

4. Cand un Varsator iubeste cu adevarat pe cineva, persoana respectiva ar trebui sa se considere norocoasa. Dragostea este din adancul inimii.

5. Varsatorii hotarasc din primele clipe daca plac pe cineva sau nu. Rareori isi vor schimba parerea.

6. Varsatorului ii este deseori greu sa vorbeasca despre gandurile si sentimentele sale.

7. Daca nu vrei sa auzi adevarul, nu intreba un Varsator.

8. Cand un Varsator iubeste , va suporta hachitele persoanei iubite, dar, daca aceasta din urma exagereaza, vor disparea pentru totdeauna.

9. Varsatorii au un mod bizar de a-si arata emotiile, mai ales furiile.

10. Varsatorului ii place sa observe si sa analizeze tot ce se intampla in jurul lor si sunt foarte priceputi la asta.

11. Varsatorii nu au obiceiul sa urasca pe cineva, dar si cand o fac, va fi pentru totdeauna.

12. Varsatorii nu vor incerca sa se adapteze in cercul unor oameni pe care nu ii plac deloc.

16. Cu cat incerci sa tii un Varsator langa tine, cu atat mai mult il vei pierde printre degete.

17. Daca un Varsator si-a pierdut interesul, uita-l. Indiferent ce va, nu va reveni la sentimente mai bune.

18. Varsatorului nu ii place sa fie implicat in dramele emotionale ale cuiva.

19. Varsatorii sunt firi puternice si nu renunta indiferent de piedicile care i se pun.

20. Varsatorului poate sa-i ia ceva timp pana se hotaraste, dar si cand o face, nimic nu-i mai poate schimba decizia.

21. Cand este suparat, Varsator poate izbucni oricand si are tendinta sa fie violent si nepoliticos din punct de vedere verbal. Dar poate avea si o tacere intimidanta.

22. Un Varsator nu va permite niciodata ca cineva sa-i controleze sau sa-i dicteze actiunile.

23. Varsatorului nu-i place sa fie zorit. El are propriul sau ritm.

24. Un Varsator poate sta treaz toata noaptea pentru a se gandi la ceva.

25. Varsatorii muncesc din greu si depun toate eforturile pentru a face bani. Dar si au un talent de a-i cheltui rapid.

26. Varsatorii adora suprizele.

27. Cand un Varsator nu este sigur de anturajul sau se va simti ca un extraterestru timid.

28. Cheia pasiunii reale a unui Varsator este conexiunea cu o persoana care sa-l faca sa se simta sigur in momentele de vulnerabilitate.

29. Varsatorilor nu le place o alta maniera de lucru decat cea proprie.

30. Cand un Varsator nu este in regula, iti dai seama imediat.

31. Varsatorul isi spune tot timpul opinia, chiar daca are de suferit dupa aceea.

32. Un Varsator poate fi dragut si prietenos, asta nu inseamna ca este interesat de o relatie.

33. Un Varsator indragostit este fidel.

34. Varsatorilor le place sa doarma deoarece atunci este singurul moment in care nu se gandesc la un milion si unu lucruri.

35. Varsatorii au multi amici, dar foarte putini prieteni adevarati.

36. Varsatorii sunt firi optimiste, cu o vointa puternica. Nu vor renunta pana nu isi vor indeplini obiectivele.

37. Uneori, Varsatorii pot fi altruisti, generosi, de aceea se gasesc si oamenii care sa profite de pe urma bunatatii lor.

38. Varsatorii au o minte activa si complexa, ceea ce este un dar minunat, dar totodata un blestem.

39. Varsatorii au un mod propriu de a face fata tristetii si sentimentelor negative.

40. Varstatorul poate fi foarte urzus cand ceva nu le merge.

41. Varsatorii au nevoie de spatiu si pretuiesc libertatea personala. Orice incercare de a-l ingradi va esua, cel mai probabil.

42. Cand un Varsator iubeste pe cineva, dragostea lui este intense isi inexplicabila.

43. Varsatorii cred ca isi pot controla subconstientul. In realitate nu fac decat sa ingroape anumite sentimente.

44. Varsatorilor le place noutatea si mereu incearca lucruri noi. Sunt in permanenta schimbare.

45. In spatele zambetului unui Varsator poate fi o poveste pe care nu o vei intelege niciodata.

