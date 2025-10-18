„Europa se dezvoltă cu investiții, nu cu austeritate! De aceea, noul buget european trebuie să aducă beneficii în primul rând cetățenilor! Aceasta este poziția susținută de Partidului Social Democrat în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni.

Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest.

România este un partener responsabil, cu o economie solidă și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă.

În acest context Partidul Socialiștilor Europeni (#PES ) trebuie să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în Uniunea Europeană!

Astfel, #PSD alege calea politicilor de centru-stânga, în cadrul familiei socialiste europene. Suntem pentru progresul economic, nu pentru progresismul ideologic.

Acestea sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul discuției cu António Costa, președintele Consiliului European, întrevedere care s-a concentrat și pe prioritățile noului buget al Uniunii Europene care trebuie să țină cont în primul rând de realitățile de care se lovesc cetățenii și nu să se bazeze doar pe cifrele seci din documentele oficiale.

Am transmis aceste mesaje inclusiv cu ocazia întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut în marja Congresului PES de la Amsterdam. Am avut discuții aplicate cu Stefan Löfven, Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, cu Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol și președinte al PSOE, Lars Klingbeil, vicecancelar al Germaniei și ministru federal de finanțe din partea SPD”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.