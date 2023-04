„Acum, legat de compania românească Transport Marfă CFR Marfă e o companie care de vreo 10 ani este cerută a fi închisa de ce... pentru că este în faliment de vreo 20 de ani dacă nu mă înșel.

De ce? Pentru că timp de 20 de ani această companie și mi-o asum cu toată tăria. A fost devalizată și furată timp de 20 de ani.

Am avut discuții la comisie și le-am cerut să mă mai lase un an un an și ceva, doi ca să vedem dacă pot să o salvez”, a spus Sorin Grindeanu.