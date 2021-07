Realitatea PLUS

Producatorii spun ca graul care pleaca de aici de pe camp are calitatea potrivita pentru panificatie dar analizele facute de intermediar fac ca pretul acestuia in port sa scada chiar si cu 20 de procente. Cel care pierde cel mai mult este cel care munceste pamantul.

"Noi avem un contract încheiat din luna aprilie, de exemplu, eu. La momentul ăsta, când dăm grâul, noi facem și un buletin de analize. I-am dat drumul la grâu către siloz. Firma respectivă, multinaționala, acolo când ajunge ei ne dau o altă analiză și ne spun că grâul nostru nu m ai e de panificație și este de furaj. Ne găsește nod în papură ca să ne plătească mult mai putin", spune Valentin Popa, fermier.

Agricultorii cer o lege care să le protejeze munca.

"Și eu am fostul unul dintre fermierii care a crezut ca va scoate peste 8 tone. Ei, uite ca nu a fost așa și am făcut undeva la 6 tone. Niciodată nu a fost așa și asta pentru că nu am avut o lege de partea noastră", arată fermierul.

Agricultorii spun că motivele invocate de cumpărătorii străini se aplică doar la anumite soiuri care nu sunt de obicei cultivate la noi.

"Ploile din ultima perioadă, de acum 2-3 săptămâni, au condus la spălarea grâului, cum spunem noi. I-a redus mult proteina. Fenomenul acesta este valabil la grâurile străine. Grâurile străine, care sunt productive, când plouă apa îl deteriorează și îl transformă din panificabil în furaj", declară un alt fermier.

Ploile abundente din ultima perioadă au făcut ca Argentina și SUA, lideri mondiali pe piața cerealelor, să piardă 40% din întreaga producție.