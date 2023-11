Gigi Becali a apărut în documentarul "Enigmele României", producție ce a debutat pe History Channel. Este vorba despre un documentar despre credință, în care povestitor este actorul Marcel Iureș. Patronul FCSB apare în episodul dedicat minunilor de la Maglavit.

"Și mi-a zis, bă Gigi, să te duci la Maglavit. Acolo s-a arătat Dumnezeu pe pământul României. Atunci am crezut cum și tot timpul am crezut că așa este. Acuma, după ce am avansat și eu de la grădiniță, să zicem la școala primară, pe calea duhovnicească, am altă viziune. Că Dumnezeu nu se arată, că nu există om căruia să i se arate Dumnezeu și să rămână viu.", a povestit Becali.

Una dintre cele mai cunoscute legende de la Maglavit este cea a ciobanului oltean care a susținut în 1935 că l-a văzut pe Dumnezeu. Peste două milioane de oameni au mers atunci la Maglavit.

" Sunt lucruri fascinante, într-adevăr. Și ca orice lucru care conține acest sâmbure de mistică e de mii de ori mai fascinant. El se înscrie într-o lungă listă de întrebări și uimiri care vin inclusiv din Biblie. ", spune și actorul Marcel Iureș, prezentatorul documentarului.

Legenda locului a luat amploare, mai ales că mulți oameni au susținut că după ce au mers la Maglavit s-au vindecat de multe boli. În prezent, Maglavit este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din România.