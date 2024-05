Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală este din nou în centrul unui scandal uriaș, cu acuzații extrem de grave! Potrivit unei anchete jurnalistice, situația semnalată la secția de Terapie Intensivă, la începutul lunii aprilie, când in decurs de 4 zile au murit 17 oameni, nu ar fi singulară. Si la jumătatea lunii ianuarie, într-un singur week-end, s-ar fi înregistrat 30 de decese. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la unitatea medicală, însa nu am primit niciun răspuns până la aceasta oră.