Gabriela Firea îi răspunde lui Nicușor Dan. Grădinițele și creșele sunt răspunderea primăriilor de sector

"Primăria Capitalei, prin Direcţia de asistenţă socială, se ocupă doar de creşterea numărului de locuri în creşele şi grădiniţele sociale, adică dedicate familiilor cu venituri foarte mici. Noi venim în completarea eforturilor primăriilor de sector care au, legal, această responsabilitate. (...) Fac aceste precizări pentru că, fără să cunoască legea, deşi vrea să devină primar general, un candidat m-a acuzat că nu am deschis nicio grădiniţă nouă în ultimii 4 ani. Fals! Aceste atribuţii sunt la sectoare, dar şi eu, în completare, am deschis creşe şi grădiniţe sociale. Este ca şi cum ar fi acuzat primarul general de starea curăţeniei în oraş, câtă vreme, prin lege, serviciul de salubritate este delegat către cele 6 primarii de sector, conform legii", a răspuns Gabriela Firea, miercuri, pe Facebook.



Ea a menţionat că Municipalitatea a deschis tot astăzi creşe şi grădiniţe sociale.



"Cu grijă pentru sănătatea copiilor, am mai deschis şi azi creşe şi grădiniţe sociale, unele dintre ele inaugurate chiar de echipa noastră, în ultimii 4 ani. Pe perioada verii, copiii vor fi supravegheaţi şi educaţi, cât sunt părinţii la serviciu. Îi felicit pe toţi primarii de sectoare pentru strădania de a creşte numărul de locuri în creşe şi grădiniţe, în ultimii ani. S-au făcut eforturi susţinute, în ciuda bugetelor mici. Prin lege, aşa cum sănătatea din oraş este o sarcină a primarului general, educaţia este o competenţă a primarilor de sectoare", a afirmat Gabriela Firea.