Gabriel Oprea: Președintele Iohannis a fost foarte clar. Acordul dintre MAI și Biserică va fi modificat

„Cred că președintele României, care s-a adresat și națiunii, a dat un mesaj milităresc clar: Stați în case, ca, daca nu, vom avea inmormantari dupa Paște”

Cred că toate argumentele in intalnirea avuta la Palatul Cotroceni, cu premierul Orban, cu ministrul Vela, cu ministrul Apărării Naționale Ciucă, cu doctorul Arafat, toate argumentele au fost de ordin medical. Este foarte clar. Din experienta pe care o am, cred ca aceasta a fost toata argumentatia.

Cred că în seara asta se va modifica acel Acord dintre Ministerul de Interne si Biserică.

Pana la urma, valoarea suprema, obiectivul strategic al statului roman, al nostru, al tuturor, e sa fim sanatosi, sa fim in viata si sa respectam legea care s-a dat ca sa putem sa castigam acest razboi total atipic.

Președintele Iohannis a fost foarte clar. Și cred ca e nevoie si de fermitate și de mesaje foarte clare. Pentru că acum ne jucam cu viata, a fi sau a nu fi. Este o situatie exceptionala, nimeni nu a fost pregatit pentru asa ceva.

Sunt convins ca acest acord dintre Ministerul de Interne si Biserica se va modifica. Cum? Asteptam si vom afla. Eu cred ca in seara asta.

Am fost in șase guvernări și tocmai că am experiența să nu mă mai întorc înapoi. Mesajul de acum este foarte clar. Nu vreau sa vorbesc politic. Sunt argumente de ordin medical, se vede că au fost mai multe cazuri in ultimele 24 de ore.

Important este sa asteptam aceasta modificare și cred că, acum vorbesc ca unul care am lucrat in acest domeniu, important este altceva: sa depasim aceasta situatie exceptionala, sa facem sarbatorile de Paște, suntem oameni, să le depășim și să putem să limităm cât mai mult pierderile de vieti omenesti.

Nu ii dau o bila neagra domnului Vela, dânsul a explicat ca a avut o solicitare din partea Patriarhiei.

Eu, in schimb, cred ca seful CSAT a actionat in cadrul prerogativelor sale, cred ca a avut informatiile la zi si, in astfel de momente, cred ca argumentele medicale sunt cele mai convingatoare intr-o situatie exceptionala”, a declarat, miercuri, Gabriel Oprea, fost vicepremier pentru securitate națională și fost ministru de Interne, la Realitatea PLUS.

Declarația fostului vicepremier pentru securitate națională Gabriel Oprea vine după mesajul transmis, miercuri, românilor de președintele Klaus Iohannis, legat de regulile pe care trebuie să le respecte și în continuare, de sărbătorile de Paște.