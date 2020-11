Furnizorul de energie și gaze, CEZ România, își mută online toate activitățile. Până pe 7 decembrie, centrele de relații cu clienții rămân închise

Centrele de Relații cu Clienții vor fi închise până la 07 decembrie 2020.



Începând de luni, 09 noiembrie, și până la data de 07 decembrie 2020, Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea, precum și birourile din Timișoara, Iași și Reșița, își vor suspenda activitatea fizică. Toate serviciile oferite clienților sunt transferate în mediul online. Prin această decizie, CEZ Vânzare contribuie la diminuarea riscului de infectare cu SARS COV 2 în comunitățile în care operează.

Canalele de comunicare online ale furnizorului CEZ Vânzare sunt cea mai sigură alternativă în contextul epidemiologic și acoperă toata gama de servicii destinate clienților noștri: aplicația My CEZ, Info Linia CEZ, chatul online, înregistrarea sesizărilor, website-urile oficiale www.cezinfo.ro și www.cez.ro.



Contextul epidemiologic actual necesită măsuri directe și imediate, suplimentare celor sanitare de prevenție implementate deja în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare. Decizia suspendării activității cu publicul pentru a doua oară în decursul acestei pandemii face parte din comportamentul responsabil adoptat de CEZ Vânzare încă de la debutul epidemiei.



Așadar, clienții CEZ Vânzare de energie electrică și gaze naturale își pot soluționa toate solicitările în relația cu furnizorul, din confortul și siguranța de #acasă, prin:

Portalul şi aplicaţia mobilă MY CEZ – mai multe informaţii despre funcţionalităţi puteţi găsi aici.

Info Linia CEZ, 0251 929, disponibilă pentru solicitarea de informaţii comerciale, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuată non stop.



De asemenea, apelând Info Linia CEZ, clienţii pot primi informaţiile de care au nevoie, fără a intra în contact cu un operator uman, prin intermediul soluţiei digitale IVR Dinamic (asistent vocal interactiv) care le oferă acces rapid la informaţii despre situaţia facturilor şi plăţilor sau pentru înregistrarea unui deranjament electric).

Chatul cu un consultant CEZ Vânzare

Chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Alte canale de comunicare:

Completarea formularului de înregistrare al sesizărilor accesând https://www.cez.ro/ro/sesizari-form

Prin corespondenţă scrisă la adresa de e-mail cez_crc@cez.ro

Numărul de fax: 0248 524 834.



Totodată, furnizorul CEZ Vânzare îşi încurajează clienţii să folosească sistemele de plăţi online pentru plata facturilor (portalul My CEZ sau mijloacele de plată de tip internet banking, puse la dispoziţie de unităţile bancare). Mai multe detalii despre metodele de plată puteţi regăsi accesând secţiunea Modalităţi de plată, din website-ul www.cez.ro