Statul Uttar Pradesh este crunt lovit de pandemie, cu 20.000 de cazuri pe zi. Însă oamenii au dat năvală din tot statul indian pentru a participa la funeraliile clericului. Abdul Hamid Mohammad Salimul Qadri a murit duminică după-amiază.

Regulile din pandemie au fost sfidate chiar dacă restricţiile impuse de autorităţi în statul indian limitează la 20 numărul maxim de participanţi la o ceremonie funerară, potrivit Realitatea PLUS.

Dear @Uppolice, As per covid norms only 20 people are allowed during cremation.



How many you can count? I only see 19 🕵️ pic.twitter.com/KqYXTeAHQw