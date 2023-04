Cand alegi sa faci o friptura nu uita ca partea cea mai buna este piciorul din spate (pulpa) pana la rinichi, ne sfătuiește divahair.

Parleste carnea, neudata, la flacara, ca sa se arda firele de par. Osul se sparge cu satarul in 2 - 3 locuri, ca sa poti taia carnea in bucati cand este fripta. Carnea de miel scade mult la fript; cu osul isi va pastra mai bine forma. Aseaza bucata de carne intr-o tava sau cratita potrivita cu marimea ei pentru a nu ramane loc liber in jur (altfel se va arde sosul). Presara carnea cu un varf de cutit de piper si un varf de cutit cu boia dulce de ardei pentru a se rumeni frumos, iar apoi unge bine cu untura de porc sau ulei.

Pune tava in cuptorul (care a fost bine incins) si las-o circa 20 de minute, pana cand se rumeneste putin. Apoi, presara putina sare fina si in cratita si adauga 3 - 4 linguri cu apa ca sa nu se arda sosul. Stropeste carnea din cand in cand cu sosul din tava ca sa se rumeneasca uniform. Sosul il poti completa cu apa daca scade prea mult. Dupa ce s-a rumenit putin, acoperi tava cu un capac astfel incat sa ramana carnea mai suculenta.

Se mai lasa la fript 1 ½ ora. Cand este gata, pune in sos 3 - 4 catei de usturoi, taie carnea in felii si cu acest sos stropeste bine friptura. Usturoiul pus la final va da o aroma mai intensa.

Aceasta friptura de miel o poti servi cu salata de cartofi preparata cu ceapa, cu salata verde, cartofi prajiti si alte garnituri. De asemenea, poti sa prajesti cartofii chiar in grasimea in care s-a fript carnea pentru o aroma mai buna.