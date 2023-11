Fostul primar al municipiului Iaşi - Gheorghe Nichita, în vârstă de 67 de ani, a fost eliberat condiţionat şi a părăsit, miercuri, Penitenciarul Vaslui.

"N-a fost uşor. Durere foarte mare şi pentru mine şi pentru cei dragi mie, familia mea, dar toate au un sens şi un sens, au și un scop şi am încercat în orice suferinţă să găsesc şi un scop. Și o să-l vedem în curând. Dumnezeu are un scop pentru toate. O să avem timp să vorbim”, a declarat fostul primar ieşean jurnaliștilor, la ieșirea din penitenciar, potrivit Ziarului de Iași, citat de Realitatea PLUS.

"Pentru că politică nu mai vreau să fac şi nu mă mai interesează politica, dar în schimb prezenţa în spaţiul public mă interesează şi cred că am destulă experienţă acumulată în viaţa asta, atât în domeniul adninistrativ, cât şi în domeniul politic şi nu numai. Am o experienţă de viaţă destul de bogată, pentru că nu mi-a fost uşor, prin toate câte am trecut în viaţă în general, mai ales ultima suferinţă", a mai spus Gheorghe Nichita.

Fostul primar al municipiului Iaşi a fost condamnat definitiv, în luna august a anului trecut, de Curtea de Apel Iaşi la cinci ani de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, într-un dosar în care era acuzat că a folosit resursele şi angajaţii Poliţiei Locale Iaşi pentru spionarea amantei sale.

Gheorghe Nichita a fost încarcerat în penitenciarul Vaslui pe 30 august 2022.

Nichita a cerut contopirea pedepselor primite în 2 dosare penale, cele supranumite „UTI” și „Amanta”. Potrivit deciziei instanței, în urma contopirii celor doua pedepse, pedeapsa a fost de 6 ani și 8 luni de închisoare.

Gheorghe Nichita s-a ales cu o condamnare la închisoare cu executare în dosarul „Amanta”. Judecătorii au decis că se face vinovat de mai multe infracțiuni printre care instigare la abuz în serviciu în dosarul spionării amantei sale. Instanța a reținut faptul că fostul primar a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 47 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, două pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la acces ilegal la un sistem informatic.

Fostul edil s-a întors în penitenciar după ce mai fusese eliberat condiţionat în octombrie 2021, în urma executării, la Penitenciarul Botoşani, a unei părţi din pedeapsa primită într-un alt dosar, de corupţie, dosarul UTI, în care a fost acuzat că a primit mită 10% din valoarea unui proiect european. Fostul edil a fost acuzat de luare de mită de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, a cărui firmă a implementat sistemul de semaforizare din Iași. Nichita a fost inculpat de DNA pentru pretinderea unei mite de 10% din valoarea proiectului.