„Igor Dodon nu mai e nimic, doar un infractor în devenire. M-am întâlnit cu el și i-am cerut explicații. El s-a oprit, s-a speriat. I-am spus să-mi spună adevărul, câți bani a luat, știu și prin cine i-a luat.

Am depus plângere la poliție. Partenerul meu politic Vladimir Dachi a depus și domnia sa, există toate înregistrările. Totul a pornit de la Igor Dodon. Exact în momentul în care am discutat cu Igor Dodon cu care m-am intersectat la întâlnirea electorală de la Bălți”, a spus Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.