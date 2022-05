În același timp, Florin Cîțu recunoaște că, din punct de vedere politic, nu a gestionat lucrurile aşa cum ar fi trebuit, referindu-se la relația și alianța cu USR. Fostul premier și fost președinte al PNL susține însă că a fost „bigtime” din punct de vedere economic.

„2021 a fost un an peste așteptările tuturor, economic, cu venituri la buget mult. Peste așteptări. Și a fost bigtime. Da, e adevărat, politic nu am gestionat lucrurile așa cum ar fi trebuit”, a declarat Florin Cîțu, luni, la un post de radio.

Despre faptul că a fost înlăturat de colegii liberali, Florin Cîțu susține că „până la urmă, cred, nu depinde de mine. (..) Nu trebuie să explic eu, trebuie să explice colegii care au luat decizia, eu mi-am dat demisia când am văzut că s-a creat un anumit val, deşi s-au folosit în partid şi informaţii false, atunci când s-a încercat să se strângă nişte semnături. Dar peste asta trecem. (...) Există această obsesie că puterea este la premier şi binenţeles premierul trebuie să fie preşedintele partidului. (...) Înţeleg că asta a fost una dintre explicaţii, este ok, problema este că asta funcţionează când eşti sigur că ai un premier 4 ani de zile. Pentru că apoi apar și alte probleme”.

În același timp, despre venirea PSD la guvernare în timpul mandatului său la șefia PNL, Florin Cîțu spune că „atunci a fost complicat, am încercat să refac cu USR, chiar eu am fost și mi-am pus cenușă în cap. (...) Am ieşit optimist după primele discuţii cu ei. Pentru mine, cu PSD-ul am spus că a fost un compromis, nu a fost ceva care e natural şi poate că şi de aceea lucrurile nu au funcţionat până la urmă şi a trebuit să fac un pas în lateral, pentru că, pentru mine, această coaliţie nu e naturală.

Nu cred că, după ce am venit la guvernare în 2019 şi am corectat trei ani de măsuri total anti-economice şi anti-români, putem acum să stăm la masă cu aceiaşi oameni şi să credem că nu vor fi la fel, şi deja am câteva exemple că mergem în aceeaşi direcţie, dar este o decizie a conducerii PNL, sunt sigur că îşi vor asuma rezultatele, la final, pentru că aşa se face. Eu am considerat că nu pot să fiu în această coaliţie cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură venea dinspre PNL nu era susţinută”.

„În ultimii 5 ani, PNL a livrat creșterea economică, venituri la buget și a eliminat și taxe. Nu PSD. (...) În această coaliție, orice inițiativă din partea PNL sau din partea mea era sabotată”, a mai spus Cîțu la același post de radio.