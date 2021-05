Florin Cîțu, principalele declarații la lansarea candidaturii pentru șefia PNL:

"Colegi liberali, dragi romani, multumesc ca sunteti alaturi de mine cand fac acest anunt important pentru partid, pentru ROmania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competitia pentru sefia Partidului National Liberal.

Le multumesc liderilor politici puternici din partid care au crezut in mine si care ma sustin si astazi. In octombrie 2016 am decis sa intru in politica, liberal convins, singura varianta a fost pentru mine PNL. Am trait toata viata dupa principiile liberale, oriunde am muncit in lumea asta.

Doar liberalismul salveaza Romania. Nu sunt adeptul discursurilor lungi, asa ca va voi spune direct ce vreau si de ce candidez.

PNL are nevoie de un suflu nou dar si sa dupa mai departe principiile si traditiile liberale. Promisiuni auziti zilnic de la toti politicienii. EU v-am obisnuit zilnic cu mai putine vorbe si mai multe fapte.

Dragi colegi, mesajul meu e simplu, ma voi asigura ca PNL va fi cel putin 8 ani la guvernare. Ce inseamna o Romanie liberala v-am spus: proprietatea privata e sfanta si antreprenorul este un erou.

Va spun ca voi castiga, nu exista alta varianta", a declarat Florin Cîțu.

Exista mai multe organizații care îl vor susține pe Florin Cîțu, în special din Transilvania, Banat și Moldova. Emil Boc este printre susținători. Sunt în mod oficial 18 organizații care și-au declarat însă susținerea pentru Ludovic Orban.

Astăzi, Consiliul Național al PNL se reunește pentru a stabili pașii premergători Congresului din 25 septembrie, când liberalii își vor alege președintele.