Generalul statului paralel, Florian Coldea, va celebra libertatea pe care i-au oferit-o generoșii procurori printr-o petrecere de lux în Europa. El are voie să părăsească teritoriul României. La această petrecere va fi prezent și Cornel Varvara, om de afaceri care are legături puternice cu statul paralel. În prezent, nu se știe locația mega-petrecerii de superlux, dar generalul și acoliții săi au tot fost văzuți prin Monaco.

Cine este Coni Varvara

Cornel Varvara, cunoscut drept Coni Varvara, a fost audiat la DNA, la începutul lunii august, în dosarul lui Florian Coldea. Procurorii au ajuns la acest personaj cheie care l-a plătit pe Coldea pentru consultanță.

Potrivit unor surse, Varvara este acuzat că a dat șpagă 700.000 de euro unui cetățean rus, fost șef de achiziții la o companie petrolieră, pentru contracte de decontaminare.

Echipa Realitatea PLUS a filmat una dintre proprietățile de lux ale lui Cornel Varvara în valoare de milioane de euro, situate in nordul Capitalei. Conform reporterului aflat la fata locului, este o proprietate care se întinde pe sute de metri pătrați, cu o vila construita pe doua etaje, cu piscina.

Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca tot în această zonă s-ar afla mai multe proprietăți ale "generalului negru" Florian Coldea, dar si ale membrilor Statului Paralel.

Totodată, potrivit surselor citate, acasă la Cornel Varvara - respectiv chiar la proprietatea menționată - ar fi venit de mai multe ori Florian Coldea alături de Marina Pandarof.

Cornel Varvara mai a fost chemat, in trecut, la DNA pentru a da explicații in fata procurorilor întrucât ar fi încheiat un contract in valoare de sute de mii de euro cu Florian Coldea pentru optimizarea afacerilor sale. Despre el se știe, de altfel, ca are afaceri in tari străine, precum Irak, dar si proprietăți de lux si conturi la bănci, în paradisuri fiscale.

La acea vreme, Cornel Varvara nu a dorit sa dea explicații după ce a ieșit din sediul DNA.

Numele sau este legat de mai multe momente controversate. Astfel, se pare ca la Geneva, Varvara i-ar fi făcut cunoștință lui Coldea cu premierul albanez Edi Rama. La aceasta întâlnire ar fi participat si nasul lui Varvara, Marius Vizer, dar și Marina Pandarof.

Numele lui Varvara a apărut si într-un scandal cu compania OMV Petrom, dar si legat de anumite deșeuri periculoase de la groapa de gunoi din Cluj-Napoca, care trebuiau sa fie tratate.

Atunci ar fi contractat mai multe contracte de milioane, contracte cu dedicație, conform surselor citate. Toate aceste contracte s-au convertit, se pare, in afaceri de milioane pentru Cornel Varvara, cu proprietăți, vacante de lux, dar si mai multe conturi la bănci, in paradisuri fiscale.