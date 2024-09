Echipa Realitatea PLUS a ajuns, vineri, in fata uneia dintre proprietatile de lux ale lui Cornel Varvara in valoare de milioane de euro, situate in nordul Capitalei. Conform repoterului aflat la fata locului, este o proprietate care se intinde pe sute de metri patrati, cu o vila construita pe doua etaje, cu piscina.

Surse citate de Realitatea PLUS sustin ca tot in aceasta zona s-ar afla mai multe proprietati ale "generalului negru" Florian Coldea, dar si ale membrilor Statului Paralel.

Totodata, potrivit surselor citate, acasa la Cornel Varvara - respectiv chiar la proprietatea mentionata - ar fi venit de mai multe ori Florian Coldea alaturi de Marina Pandarof.

Cornel Varvara a fost chemat, joi, la DNA pentru a da explicatii in fata procurorilor intrucat ar fi incheiat un contract in valoare de sute de mii de euro cu Florian Coldea pentru optimizarea afacerilor sale. Despre el se stie, de altfel, ca are afaceri in trai straine, precum Irak, dar si proprietati de lux si conturi la banci, in paradisuri fiscale.

Cornel Varvara nu a dorit sa dea explicatii dupa ce a iesit din sediul DNA.

Numele sau este legat de mai multe momente controversate. Astfel, se pare ca la Geneva, Varvara i-ar fi facut cunostinta lui Coldea cu premierul albanez Edi Rama. La aceasta intalnire ar fi participat si nasul lui Varvara, Marius Vizer, dar si Marina Pandarof.

In plus de asta, numele lui Varvara a aparut si intr-un scandal cu compania OMV Petrom, dar si legat de anumite deseuri periculoase de la groapa de gunoi din Cluj-Napoca, care trebuiau sa fie tratate.

Atunci ar fi contractat mai multe contracte de milioane, contracte cu dedicatie, conform surselor citate. Toate aceste contracte s-au convertit, se pare, in afaceri de milioane pentru Cornel Varvara, cu proprietati, vacante de lux, dar si mai multe conturi la banci, in paradisuri fiscale.