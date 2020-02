Fiul femeii care a decedat la UPU Constanța iese la atac: Mama a murit pentru că nu am dat şpagă

"Am refuzat să fac parte din sistemul ăsta care dă şpagă. Pentru că nu am dat, mama mea a murit", a spus bărbatul, într-o intervenţie la Realitatea Plus.

Constantin Popa a mai spus că și-ar fi permis să meargă cu mama sa la orice spital din România, inclusiv în mediul privat, însă a avut încredere în sistemul medical de stat. Fiul victimei a ai precizat că va lua măsuri legale atât împotriva spitalului din Constanța, cât și împotrriva doctorilor care s-au ocupat de mama sa.

Reamintim că femeia în vârstă de 70 de ani a decedat după ce a fost ţinută 16 ore la Unitatea de Primiri Urgenţe din Constanța.