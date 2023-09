Un medic american a prezentat câteva semne de avertizare în cazul afecțiunilor hepatice, cum ar fi boala hepatică grasă non-alcoolică. Pentru că, din păcate, mulți oameni trăiesc cu această boală fără să știe.

Afecțiunile hepatice pot trece adesea neobservate pentru o lungă perioadă de timp, pentru că simptomele nu apar de obicei în stadiile incipiente, ci mai avansate. Iar asta înseamnă că mulți trăiesc fără să știe că le au.

UNUL DIN 3 ADULȚI AU O BOALĂ HEPATICĂ FĂRĂ SĂ ȘTIE

O cercetare îngrijorătoare, prezentată la o reuniune a Societății Endocrine din Chicago la începutul acestui an, avertizează că unul din trei adulți trăiește cu o afecțiune hepatică. Aceste afecțiuni pot crește riscul altor boli periculoase, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul sau diabetul de tip 2.

Boala ficatului gras non-alcoolic (FGNA) este una dintre afecțiunile hepatice care afectează oamenii fără ca aceștia să-și dea seama. Afecțiunea poate fi declanșată de obezitate, glicemie crescută și niveluri ridicate de grăsimi din sânge.

Ficatul gras non-alcoolic sau FGNA este din ce in ce mai frecvent la nivel mondial, in special in tarile vestice, afectand pana la un sfert din populatia generala. Desi apare in lipsa consumului de alcool, FGNA poate da complicatii hepatice severe, ce implica acelasi fel de distrugere tisulara precum patologia hepatica indusa de alcool, scrie sfatulmedicului.ro.

Dr. Romesh Angunawela, chirurg oftalmolog consultant și co-fondator al OCL Vision, a împărtășit cinci semne de avertizare ale FGNA. În timp ce afecțiunea nu cauzează de obicei probleme vizibile în stadiile incipiente, simptomele pot apărea odată ce ficatul începe să cedeze.

Semnalele ALARMANTE în cazul bolilor hepatice

Piele galbenă și ochi galbeni (icter)

Piele roșie

Vene păianjen

Rozaceea

Aspect ceros



Aceste semne apar odată ce ficatul începe să cedeze, indicând faptul că organismul încearcă să curețe diferite tipuri de deșeuri.

„Icterul care face ca pielea și ochii să pară galbene apare din cauza nivelului crescut de bilirubină din organism”, a spus medicul.

Bilirubina nu va mai fi eliberată în mod corespunzător atunci când ficatul încetează să funcționeze corect. Acest lucru duce apoi la pigmentul galben-maroniu al bilei să fie mai mare decât era de așteptat, culoarea putându-se schimba în albul ochilor sau a pielii. Înseamnă că aceste simptome pot fi observate pe fața ta.

„Consultați-vă medicul de familie dacă sunteți îngrijorat de sănătatea ficatului dumneavoastră. Simptomele la nivelul ochilor se găsesc în stadiile avansate ale bolii hepatice, așa că trebuie să solicitați sfatul medicului dacă începeți să le observați”, a mai spus dr. Angunawela.

Respectarea unei diete sănătoase, precum și limitarea consumului de alcool sunt pași importanti și necesari pentru a vă menține ficatul sănătos și să funcționeze așa cum ar trebui.

Sursa: doctorulzilei.ro