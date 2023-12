Apariție spectaculoasă pe cerul României, la Câmpulung.

Tipul acesta de nor, asemănător undelor, este cunoscut sub denumirea de „nor lenticular”. Un nor atât de neobişnuit reprezintă un eveniment rar.

Imaginile spectaculoase cu norii OZN care au putut fi observaţi pe cerul României au devenit virale pe reţelele sociale.

Florinela Georgescu, director în cadrul ANM, a explicat, la un post tv, fenomenul spectaculos.

"Sunt nori foarte spectaculoşi, dar cam atât. Sunt consecinţa unei stratificări diferenţiate a aerului, în sensul că sunt diferenţe de temperatură, diferenţe de umezeală în straturile în care se foemează, de obicei, norii şi, probabil, într-unul din straturi o mişcare circulară mai accentuată care a generat acei nori aşa ca nişte farfurii zburătoare, dar fără vreo consecinţă deosebită.

Dacă suntem foarte atenţi, uneori avem norocul să vedem şi nori cu aspect mai spectaculos, fără să aibă vreo semnificaţie deosebită", a explicat meteorologul.