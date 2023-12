Emil Rengle a deăzvluit recent că vrea să își ducă relația cu iubitul său, la un nou nivel. Cei doi nu au doar nunta în plan, ci și un copil. Controversatul dansator pe tocuri i-a surprins pe toți: nu vrea să adopte un bebeluș, ci să rămână însărcinat. Crede că acest lucru este posibil, având în vedere că medicina a evoluat, spune el.

Cei doi plănuiesc să spună „Da” chiar anul următor și, momentan, doar discută despre modul în care va avea loc totul. Tot în anul 2024 își doresc să devină și părinți și speră ca dorința să li se îndeplinească.

„Asta și să avem un copil. Mi-aș dori foarte mult să rămân însărcinat. Acum, cu noile studii, înțelegem că este posibil. Doar dă un search pe Google și vei afla. Sperăm la asta (n.r. la copii) Învăț și aflu despre procedura asta, dar se pare că e posibil, deci, de ce nu?!”, a povestit Emil Rengle pentru presa tabloidă.

Dansatorul Emil Rengle a făcut dezvăluirea după declarațiile Deliei, artista care militează ca româncele să renunțe la idea de a deveni mame.

„Eu cred că nu aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare pe umeri, enormă. E o chestie care te schimbă foarte mult. O să ai un stres toată viața, îl cari toată viața după tine. Nu scapi de el niciodată, doar atunci când mori. Mă panichează chestia asta”, a declarat Delia Matache într-un podcast recent.

În cadrul aceluiași interviu, Delia a vorbit și despre momentul în care a făcut o serie de declarații controversate despre copii.

„Eu nu am spus atunci că nu vreau să am copii. Eram într-un live pe TikTok, în camera de hotel din Timișoara. Și am primit multe întrebări despre copil. Oamenii întrebau și eu răspundeam, nu am făcut eu o declarație oficială. A fost o chestie interactivă, vorbeam cu oamenii. Dar în continuare cred că nu vreau să am copii. Oamenii îmi spun că greșesc pentru că sunt un model pentru tineri. Şi nu o să mai facă oamenii copii”, a mai spus Delia.

