Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au dispus, marți, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva unui bărbat din satul Năbad, judeţul Arad, cercetat pentru violenţă în familie.

Potrivit anchetatorilor, probele au relevat că, în 14 noiembrie, bărbatul a fost dus de către poliţişti de la locuinţa sa din Nădab la sediul Poliţiei din Chişineu Criş, pentru lămurirea unei dispute privind spaţiul locativ, pe care bărbatul o avea cu concubina sa.

În momentul în care a intrat în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în faţă şi trăgând-o de păr. Procurorii spun că în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ.

Poliţiştii s-au sesizat din oficic, în acest caz, deoarece victima nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.