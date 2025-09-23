Cum au acționat salvatorii?

Întreaga operațiune a fost filmată cu body-cam-urile polițiștilor, surprinzând momentele tensionate în care salvatorii au pătruns prin holul invadat de fum. Victima, aflată în stare de șoc, a fost găsită în dormitor și scoasă imediat la adăpost.

Conform martorilor, focul ar fi pornit din bucătărie, după ce două lumânări aprinse au fost lăsate nesupravegheate. Acestea ar fi incendiat un cuptor cu microunde, iar fumul s-a răspândit rapid în apartament.

Polițiștii au reușit să salveze și pisica femeii, găsită pe pervazul ferestrei. Animalul a fost scos în siguranță, după ce proprietara le-a spus agenților că se mai află cineva în casă.

Pompierii au lichidat incendiul înainte ca flăcările să provoace pagube majore. Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului și, ulterior, s-a întors în locuință.