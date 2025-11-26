Femeia care și-a înjunghiat fiica de 10 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Este acuzată de tentativă de omor

Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fiica în vârstă de 10 ani cu patru lovituri de cuțit a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Individa este acuzată de infracţiunea de violenţă în familie sub forma tentativei la omor.

”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a solicitat Tribunalului Timiş, la data de 26.11.2025, arestarea preventivă a unei persoane de sex feminin, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.11.2025, până la data de 25.12.2025, inclusiv”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, într-un comunicat de presă.

Femeia este acuzată de infracţiunea de violenţă în familie sub forma tentativei la omor.

”În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în data de  25.11.2025, în jurul orelor 23:00, inculpata, în timp ce se afla în locuinţa din Timişoara, pe fondul unei discuţii contradictorii avute cu soţul acesteia, în urma unui acces de furie, s-a deplasat în dormitorul fiicei sale în vârstă de 10 ani, căreia i-a aplicat patru lovituri de cuţit prin înţepare în zona gâtului şi a pieptului, care i-au pus în primejdie viaţa. Tribunalul Timiş a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv începând cu data de 26.11.2025, până la data de 25.12.2025, inclusiv”, se arată în comunicat.

Vă reamintim că marţi seară, în timp ce dormea, fata a fost înjunghiată de mama ei. Aceasta aflase că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Din răzbunare, ea şi-a atacat fiica de 10 ani care în acel moment dormea. Tatăl fetei a ajuns acasă chiar în acel moment şi a sunat imediat la numărul de urgenţă 112 pentru a alerta autorităţile. Un echipaj medical a preluat-o pe fată şi a dus-o de urgenţă la Spitalul de Copii Timişoara unde a fost operată, iar acum se află în afara pericolului.

Un echipaj de Poliţie a ridicat-o pe femeie pentru audieri. Aceasta va fi supusă unei expertize de specialitate.