”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a solicitat Tribunalului Timiş, la data de 26.11.2025, arestarea preventivă a unei persoane de sex feminin, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.11.2025, până la data de 25.12.2025, inclusiv”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, într-un comunicat de presă.

Femeia este acuzată de infracţiunea de violenţă în familie sub forma tentativei la omor.

”În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în data de 25.11.2025, în jurul orelor 23:00, inculpata, în timp ce se afla în locuinţa din Timişoara, pe fondul unei discuţii contradictorii avute cu soţul acesteia, în urma unui acces de furie, s-a deplasat în dormitorul fiicei sale în vârstă de 10 ani, căreia i-a aplicat patru lovituri de cuţit prin înţepare în zona gâtului şi a pieptului, care i-au pus în primejdie viaţa. Tribunalul Timiş a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv începând cu data de 26.11.2025, până la data de 25.12.2025, inclusiv”, se arată în comunicat.

Vă reamintim că marţi seară, în timp ce dormea, fata a fost înjunghiată de mama ei. Aceasta aflase că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Din răzbunare, ea şi-a atacat fiica de 10 ani care în acel moment dormea. Tatăl fetei a ajuns acasă chiar în acel moment şi a sunat imediat la numărul de urgenţă 112 pentru a alerta autorităţile. Un echipaj medical a preluat-o pe fată şi a dus-o de urgenţă la Spitalul de Copii Timişoara unde a fost operată, iar acum se află în afara pericolului.

Un echipaj de Poliţie a ridicat-o pe femeie pentru audieri. Aceasta va fi supusă unei expertize de specialitate.