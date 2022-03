„Centrala nucleară de la Zaporoje funcționează cu apă sub presiune și, din câte știu, are 6 reactoare, care la momentul aceste sunt închise. Două au fost închise din 24 februarie, iar din 28 februarie și celelalte sunt supuse lucrărilor de reparații, acesta fiind niște opriri programate. La Zaporoje sunt reactoroare din generația 2 spre 3, fiind construite să reziste unor atacuri sau bombardamente. Numai dacă se intră în interior și se umblă la instrumente, atunci sunt motive de panică. Din exterior, nu sunt motive de neliniște, dar acum depinde de conducerea Rusiei și ce idei are despre ocuparea Centralei Zaporoje. Una e să existe trupe în curtea centralei, alta este să se intervină în interiroul acesteia. Agenția Internațională pentru Eenerie Aatomică vrea să vada dacă trupele militare sunt în interior sau stau doar afară.

Explozii provocate din afară e mai greu să se întâmple, pentru că reactoarele sunt construite împotriva bombardării și incendierii, acestea rezistă și la cutremure de până la 8,5 grade pe scara Richter. La fel ca și la Cernobîl, înspre România radiațiile au ajuns după câteva zile, asta și în funcție de direcția și forța vântului. Deci, propagarea norului radioactiv poate dura de la o zi până la câteva zile. La Cernobîl nu exista cupolă de protecție, acele turnuri care aisgură protecție mare. Dacă au idei soldații ruși să scoată zona activă afară, e greu, pentru că sunt radiații mari.

Porbabil că rușii au ocupat centrala pentru a-i obliga să reducă producția și, implicit, furnizarea de energie electrică, special ca să le creeze probleme Nu cred că vor scoate combustibil din reactoare ca să îl folosească. Cu Cernobîl cred că a fost o măsură de protecție. Acolo sunt toate cele 4 unități închise, probabil că au vrut să evite un eventual transport radioactiv, dar și material de mare valoare, care pot fi radioactiv. Dacă ajunge cineva de la AIEA acolo, probabil că vor fi clarificate intențiile armatei ruse față de centralele nucleare din Ucraina”, a declarat profesorul Alexandru Jipa.