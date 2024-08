Valentin Stefan: Noi la Compania Nationala Posta Romana suntem responsabili de ultimul pas al acestui proces. Am primit deciziile si lista beneficiarilor de la casele nationale de pensii si acum sunt printate si urmeaza sa intre in distribuire. Cu alte cuvinte, zilele ascestea le trimitem din centrele noastre regionale catre oficiile postale, catre factorii postali, astfel incat vineri dimineata sa le aiba pregatite si sa le duca la beneficiari.



Toti salariatii vor fi pe teren. Aproximativ 10.000 de postasi vor merge sa duca din aceste decizii.

Realitatea PLUS: Ce se intampla in cazul in care postasul ajunge intr-un moment in care nu e acasa pensionarul? Ce poate face pensionarul si cum procedeaza postasul?

Valentin Stefan: Cu siguranta ne asteptam sa fie si astfel de cazuri. In aceasta situatie, salariatul companiei va avea o a doua incercare de a distribui documentul. Daca nu este acasa beneficiarul nici din a doua incercare, atunci poate merge la Oficiul Postal cel mai apropiat sa ridice acest document.



Compania are o capacitate de livrare de aproximativ un milion de trimiteri zilnic. 4,5 milioane de trimiteri trebuiesc livrate in doua saptamani, se incadreaza in normalul companiei.



Procedura de livrare este una complexa. Nu e ca si cum lasi ziarul la cutia postala. Trebuie sa ne asiguram ca beneficiarul este persoana reala, se verifica actul de identitate, semneaza si dupa i se inmaneaza plicul.

Realitatea PLUS: Decizia nu va fi inmanata daca nu exista un act de identitate ca sa verifice postasul?

Valentin Stefan: Decizia va fi inmanata beneficiarului care va trebui sa se identifice sub o forma sau alta. Fie ca vorbim de buletin sau pasaport.

Realitatea PLUS: Adica documentul nu poate fi preluat de fiul unui pensionar?

Valentin Stefan: Trebuie sa le inmanam doar beneficiarului. Asta prevede conventia.



Oamenii au sunat la Call center-ul Postei Romane si au intrebat acest lucru. Recomandarea este sa nu suntati, veti primi acelasi raspuns: distribuirea incepe incepand cu data de 16 august si va dura doua saptamani.

Nu exista un grafic stabilit la nivel central. Graficul de distribuire este stabilit la nivel de oficiu postal, la nivel local, asa ca nu am putea sa raspundem nici prin Call center nici de aici in ce zi va primi beneficiarul sau ce beneficiar va primi in ce zi trimiterea, dar in urmatoarele doua saptamani fiecare va primi aceasta decizie.