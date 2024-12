Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 27 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Berbec

Runa etalata – Nauthiz : Exista acum o situatie care nu iti sustine eforturile pentru munca sau pentru relatii. Poate ca esti suparat pe tine insuti si nu crezi in propria-ti putere. Totusi, nu trebuie sa disperi si sa te invinovatesti pentru niciun esec, fie el real sau imaginar. Critica de sine este buna doar daca te ajuta sa avansezi. Dar acum ea poate inrautati o situatie. Scuteste-te de asa ceva, nu ai nevoie. Toata lumea are diverse provocari si uneori nu este vina ta. Vezi ce lectie ai de invatat de aici. Fii rabdator si matur.

Taur

Runa etalata – RAIDO : Aceasta runa este legata de comunicare si armonia dintre doua elemente. Deseori semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie concret in plan fizic fie in interiorul si adancimea fiintei tale. Asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea propriei persoane. Raido te sfatuieste sa moderezi orice exces in viata. Poate ca va avea loc o uniune neasteptata sau poate te vei reuni cu cineva apropiat cu care nu te-ai vazut demult. Sau poate ca o reuniune prezisa de Raido se refera la anumite aspecte interne din tine ce au fost in conflict de ceva vreme.

Gemeni

Runa etalata – Uruz : Anumite aspecte din viata pe care ai trait-o pana acum au ajuns la un final. Cu toate aceasta, nu este vorba de o runa a finalului, este in schimb o runa a noilor inceputuri. Poate ca exista un intuneric pe tunelul ce te duce spre o noua viata, dar lumina noutatilor bune va fi foarte puternica la capatul tunelului. Ai incredere si speranta. Fii pregatit sa primesti printr-o pierdere o oportunitate deghizata.

Rac

Runa etalata – WUNJO: Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

Leu

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Este un timp ideal pentru tine sa inveti abilitati noi de care vei avea nevoie. Timpul petrecut pentru educatie si invatat va fi foarte productiv. Primeste sfaturi cand ti se dau, in special de la mentori si cei mai in varsta. Ei sut aici sa te ajute sa capeti o perspectiva si o intelegere mai buna.

Fecioara

Runa etalata – Gebo : Un cadou reprezinta alegerea ta de a-l accepta sau de a-l respinge. Totul are un pret, deci daca accepti trebuie sa fii pregatit sa dai si tu ceva in schimb. Cadourile spirituale sunt fara pret. Gaseste balanta dintre a primi si a da si invata sa primesti si sa dai responsabil, insemnand sa decizi cand si cui dai ; nu este foarte inteligent sa dai tuturor.

Balanța

Runa etalata – Hagalaz: Schimbarile brusce te pot lua prin surprindere, dar nu te lasa descurajat. Aceste perturbari sunt menite sa te elibereze de ceea ce nu iti mai serveste si sa te conduca spre noi inceputuri.

Scorpion

Runa etalata – INGUZ: Runa Inguz este runa completitudinii si a fertilitatii. Prezenta acestei rune sugereaza ca sarcini ce au fost deja initiate vor ajunge la implinire si recolta buna. Runa este asociata si cu fertilitatea si sexualitatea, aici fiind vorba si de faptul ca poti fi prins intre aceste doua influente. Atat provocarea cat si recompensa sunt aduse impreuna, in mod complementar, in viata ta. Deci te vei bucura de un rod al unei munci, fie ea si de iubire sau de alta natura.

Săgetător

Runa etalata – Perth: Astazi este o zi excelenta pentru a-ti asculta intuitia si a urma indicii subtile. Perth sugereaza ca norocul si oportunitatile pot aparea din surse neasteptate. Fii atent la semnele din jurul tau si nu ezita sa actionezi atunci cand simti ca este momentul potrivit.

Capricorn

Runa etalata – RAIDO: Runa germanica Raido semnifica deplasarile, calatoriile, comunicarea si este asociata cu uniunea sau reuniunea dintre oameni urmare a faptului ca acestia vorbesc intre ei sau pleaca unul spre altul in calatorii pentru a se intalni. Aceasta runa anunta asadar posibilitatea unei calatorii sau a unei uniuni neasteptate. Totodata, Raido vesteste si o posibila reuniune a unor aspecte din interiorul fiintei tale care au fost in conflict de ceva timp si care acum ajung la acord si armonie, spre binele tau absolut.

Vărsător

Runa etalata -Teiwaz:Energia runei Teiwaz te va ajuta să rezolvi conflictele și să întărești legăturile cu prietenii și familia. Fii lider și ia inițiativa în rezolvarea neînțelegerilor. Abordarea problemelor cu calm și obiectivitate va crea un mediu armonios, în care relațiile tale personale pot prospera.

Continuarea Aici