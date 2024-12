Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 10 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Berbec

Runa etalata – Wunjo (inversata): Pot fi unele neintelegeri de moment sau probleme cu un partener sau intr-o relatie romantica, fapt ce iti amana fericirea clipei de fata. Un adevar poate fi ascuns de tine. Ceea ce credeai ca e iubire, nu este. Un parteneriat poate sa nu iti fie benefic si sa nu duca la fericire. Ai de muncit mult in continuare ca sa ajungi la fericire, dar vei reusi. Wunjo este runa bucuriei.

Taur

Runa etalata – Berkana (inversata): Cu influenta BERKANA, vei simti un val de crestere si fertilitate in viata ta. Acum este momentul sa plantezi semintele pentru viitoarele tale realizari. In relatii, vei avea nevoie sa cultivi si sa hranesti conexiunile importante, lasand natura sa-si urmeze cursul.

Gemeni

Runa etalata – EIWAZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca porti o povara grea de care multi oameni poate nici nu sunt constienti. De tine depinde sa refuzi sa mai iei si alta povara pana cand o parte din greutate nu este data jos de pe tine sau este impartita cu altii. Poate fi in natura ta sa accepti solicitari ca sa mentii pacea. Insa acum trebuie sa fii constient asupra propriei tale stari de bine.

Rac

Runa etalata – FEHU : Aceasta este runa realizarilor : o ambitie satisfacuta, o iubire cucerita, o recompensa primita. Deseori semnaleaza prezenta de alimentatii abundente de tot felul, fizice dar si spirituale. Totusi, iti reaminteste si ca in momentele cu noroc si prosperitate avem tendinta sa ne lasam purtati de succes si sa ne comportam imprudent. Runa Fehu te avertizeaza sa fii vigilent si constient de acest lucru si sa nu lasi sa ti se intample si tie la fel. Bucura-te de abundenta ta si nu uita sa imparti din ea : bunavointa de a-ti hrani si pe altii este un semn al faptului ca te simti indestulat si abundent.

Leu

Runa etalata – Hagalaz (inversata): Pot exista unele pericole neasteptate in spatele unor sarcini usoare, deci fii prudent. Unele pericole ascunse pot exista din lumea naturii. Partenerul sau amantul pot ascunde ceva de tine. Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului.

Fecioara

Runa etalata – Kenaz: Kenaz reprezinta flacara brilianta a divinei inspiratii. Renasterea prin sacrificiu, creatia prin foc. Aceasta runa este cea a artizanului, a celor care creeaza sau cauta solutii creative. Noile idei straluesc in intuneric. Ce era odata prafuit poate recapata o noua forma datorita ideilor inovatoare. Torta lui Kenaz reprezinta iluminarea, imersiunea in stiinta divina.

Citește mai multe AICI