Etalarea runelor, miercuri, 18 decembrie 2024. Mesaje de la univers pentru toate zodiile

Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 18 decembrie 2024. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 18 decembrie 2024

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Wunjo : Runa iti transmite ca acum este important sa privesti cu sobrietate la tot ce se intampla acum in lumea ta. Intelege un lucru – nimic nu e stagnant. De fapt, totul se schimba mereu. Chiar daca ti se pare ca e miscare in ape intunecate, de fapt sa stii ca aceasta miscare te va duce la coaste insorite. Singura cale ce duce spre lumina trece printr-o criza. Fa tot ce poti, va iesi bine – sa iti fie motto.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Berkana (inversata): Runa BERKANA te invita sa iti explorezi creativitatea si sa iti dezvolti proiectele personale. Aceasta este o perioada de inspiratie si inovatie, asa ca nu te teme sa iti urmezi intuitia. Lasa-ti ideile sa prinda contur si sa infloreasca.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWAZ. Este runa ce simbolizeaza copacul vietii, magia si visarea. Cuvantul de putere este “unitate” asa cum exista forta unificatoare puternica a naturii ce creaza o fundatie ferma a vietii. Runa este conectata cu energia lui Odin, zeul suprem. Are o energie pamanteasca, asemanatoare cu a copacilor. Eiwaz iti vesteste ca ai energia de a construi un plan solid de actiune si de a tine de proiect cu consecventa pana cand apar rezultatele dorite.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – FEHU : Semnificatie POSESIUNI. Aceasta este runa realizarii : o ambitie satisfacuta, o iubire cucerita, o recompensa primita. De regula semnaleaza prezenta unor satisfactii si bucurii de abundenta de tot felul, atat fizice cat si spirituale. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca in momentele cu mult noroc si bune posesiuni materiale riscam sa ne lasam luati de val de succes, astfel comportandu-te imprudent. Runa Fehu avertizeaza sa nu permiti ca asta sa se intample. Bucura-te de ceea ce ai si nu uita sa imparti si cu altii : bunavointa de a hrani pe altii este un semn a unei persoane bine hranite de viata la randul sau.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Hagalaz: aceasta runa simbolizeaza furtuna si indica faptul ca este pe drum spre tine ceva de care ai multa nevoie. Nu mai poti continua sa faci ceea ce ai facut pana acum. In schimb, se impun schimbari pentru sanatatea ta, pentru starea ta de bine si pentru pacea mintii. Este timpul sa te desparti de tiparele distructive, autosabotoare si sa incepi sa te iubesti din nou.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Laguz : Runa iti da acum acest sfat – iti este benefic sa iti calmezi sistemul nervos prea intins de ambitia, eforturile depuse si controlul de a forta implinirea unei dorinte pentru ca poti ajunge in prag de colaps. Te poti ajuta acum cu calm si cu o conversatie plina de bunavointa cu tine insuti.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – NAUTHIZ. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori. Cuvintele cheie sunt necesitate si dorinta si are energie de foc. Nauhiz este conectata cu Frigga, zeita primara a vindecarii. Daca ai nevoie de bani urgent, iti apare Nauthiz cu un mesaj. Nauthiz iti vesteste aici sa constientizezi ca nevoile, capriciile si dorintele pot bloca rezultatele. Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Raido: Raido simbolizeaza calatoria fizica sau spiritual. Noi perspective apar daca iti schimbi punctul din care privesti lucrurile. E vremea sa faci o schimbare sau o calatorie care sa conduca spre transformarea spirituala.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Uruz: aceasta runa simbolizeaza putere si determinare si indica nevoia sa te ridici demn si drept si sa iti preiei coordonarea ferma a propriei tale vieti. Runa mai inseamna si fertilitate si o crestere a energiei creativa sau a energiei sexuale. Este un semn norocos daca te preocupa sa incepi un proiect creativ, o relatie sau o familie.

