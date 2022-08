Prezența lui Nicu Covaci pe scena de la nunta lui George Simion a stârnit controverse în rândul foștilor membri ai trupei Phoenix.

Foștii colegi l-au criticat dur pe artist în spațiul public, iar criticată a fost și afirmația lui George Simion, potrivit căreia o piesă a trupei ar fi imnul AUR.

"Noi suntem complet impotriva ideii ca orice poezie a noastra, orice text, orice vers sa fie insusit si folosit in scopuri politice de orice fel de miscare partid grupare cu scopuri politice", a declarat Andrei Ujică.

Nicu Covaci se apără după ce a fost acuzat că a asociat imaginea trupei cu un partid politic.

"Voi asociați chestia asta, sunteti rau voitori, eu am fost invitat de o fundatie culturala la un eveniment cultural, au venit 10 mii de oameni, am fost fericit sa ma simt bine si sa cant piese arhaice. Noi nu ne-am asociat niciodata cu niciun partid cu niciun curent politic", a declarat Covaci.

Cel mai dur mesaj a venit însă de la Ioji Kappl, fostul basist al trupei, care a transmis că a rupt definitiv legăturile cu Phoenix.