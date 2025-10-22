El a pus bazele unei rețele de așa-ziși lucrători ai Serviciului Roman de Informații, cu care a desfășurat misiuni de urmărire și identificare a unor persoane suspecte, de recoltare de probe de apa din diverse zone, de depistare a unor persoane urmărite și de realizare de fotografii în interiorul unor obiective.

Anchetatorii susțin că Manuel-Teodor Isfan ar fi racolat persoane care dețineau armament de autoapărare și pază, unii foști combatanți în teatrele de operații, precum și pasionați de arme de foc.

El le-ar fi explicat că are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabila sa execute misiuni de culegere de informații si alte misiuni cu caracter secret.

PNL l-a trimis pe escroc să supravegheze alegeri în străinătate

În luna februarie a acestui an, judecătorii din Alba Iulia l-au condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, după ce s-a dat deghizat în polițist, a folosit un girofar și a tras mașini pe dreapta. Mai mult, vreme de câteva săptămâni a mâncat la popotă cu oamenii legii și a participat la acțiuni și controale.

Acum 4 ani, în plină pandemie de COVID-19, Manuel Isfan a pretins că este detașat al Ministerului de Externe în Spania. Mai exact, în august 2020, s-a dat drept detașat la consulatul României din Bilbao, a mers la Primăria Fântânele, a vorbit cu edilul comunei, iar reprezentații primăriei au pus o poză cu el pe Facebook pentru a marca momentul.

Halucinant este că acesta a fost trimis din partea PNL să supravegheze alegerile prezidențiale din 2019 la o secție de votare din Spania. De altfel, Manuel Isfan se prezintă pe internet drept profesor de limba spaniolă care face ore de pregătire pentru cei care vor să intre la academia de poliție.

În plus, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, s-a dat drept inspector ANAF și ofițer sub acoperire al MAI, primind 39.000 de lei de la o persoană sub pretextul că îi va anula amenda. Cu toate acestea, Manuel Isfan a scăpat întotdeauna de închisoarea cu executare.