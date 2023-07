De-a lungul timpului, a existat o dezbatere aprinsa si un lung sir de studii despre faptul de la cine moștenesc copiii inteligența. Unii oameni de stiinta sustin ca inteligenta este determinata in mare parte de factorii genetici si, prin urmare, este moștenita din familia pe care o avem, in timp ce altii afirmau ca mediul si educatia joaca un rol major in dezvoltarea inteligenței copilului.